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ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٢ م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
وحذر ترامب السبت طهران من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها «بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة» إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أمريكيين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي «على مستوى عال جدا ومهمة لإيران والثقافة الإيرانية»، موضحًا أن الرقم 52 يمثل عدد الأمريكيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية
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العراق

العراق يشكو الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة،إذ قالت الخارجية في بيان لها: «إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (3)

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
الجيش-الايرانى (2)

الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
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قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
دونالد-ترامب (5)

فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
ترامب

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.
دونالد ترامب

واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية. وقالت أورتاجوس في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".
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