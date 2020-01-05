ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٢ م

محمد جواد ظريف

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وحذر ترامب السبت طهران من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها «بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة» إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أمريكيين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي «على مستوى عال جدا ومهمة لإيران والثقافة الإيرانية»، موضحًا أن الرقم 52 يمثل عدد الأمريكيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية