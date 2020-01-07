على الجوزاء الاهتمام بصحته.. نصائح لكل برج في 2020

يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة إلى أن تكون مستعدا، سيكون عليك الراحة وتجنب الإرهاق لأن حياتك القادمة ستصبح مثيرة، لذا عليك التركيز على التأمل وعالم الفن والموسيقى

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أبراج فلكية

بدأ عام 2020، وعلى الرغم من التنبؤات التي كشف عنها خبراء الأبراج، فهناك بعض الأحداث الجارية على مستوى العالم والتي أصبحت على صفيح ساخن، كما هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن جميع الأبراج خاصة من ناحية تحديد الأهداف، فربما قرأت عن الحب والحياة الصحية والمهنية لجميعها، لكنك في حاجة إلى ما يساعدك على بدء العام الجديد بروح مختلفة حتى تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافك، لذا كشفت كارولين فلكنير، خبيرة الفلك عن نصائح بسيطة حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

الجدي - أخذ استراحة عليك أن تعمل بجد في كل نواحي الحياة، كما أن حياتك العاطفية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح، وهذه الفترة تساعدك على التحكم في مشاعرك وأخذ استراحة من جميع العقبات والمشكلات التي واجهتها سابقا وكانت سببا في عدم الشعور بالسعادة. الدلو - عصر جديد يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة