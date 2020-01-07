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على الجوزاء الاهتمام بصحته.. نصائح لكل برج في 2020

يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة إلى أن تكون مستعدا، سيكون عليك الراحة وتجنب الإرهاق لأن حياتك القادمة ستصبح مثيرة، لذا عليك التركيز على التأمل وعالم الفن والموسيقى
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أبراج فلكية
أبراج فلكية
بدأ عام 2020، وعلى الرغم من التنبؤات التي كشف عنها خبراء الأبراج، فهناك بعض الأحداث الجارية على مستوى العالم والتي أصبحت على صفيح ساخن، كما هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن جميع الأبراج خاصة من ناحية تحديد الأهداف، فربما قرأت عن الحب والحياة الصحية والمهنية لجميعها، لكنك في حاجة إلى ما يساعدك على بدء العام الجديد بروح مختلفة حتى تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافك، لذا كشفت كارولين فلكنير، خبيرة الفلك عن نصائح بسيطة حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
الجدي - أخذ استراحة عليك أن تعمل بجد في كل نواحي الحياة، كما أن حياتك العاطفية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح، وهذه الفترة تساعدك على التحكم في مشاعرك وأخذ استراحة من جميع العقبات والمشكلات التي واجهتها سابقا وكانت سببا في عدم الشعور بالسعادة. الدلو - عصر جديد يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة
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إذا كنت تتعرف لأول مرة على مجموعة من الأشخاص، فغالبا ما سيلفت نظرك شخصية غامضة، تسمع أكثر مما تتكلم، هادئة، وقد تكون ردود فعلها في كثير من الأحيان غير مفهومة، ولكن عند التقرب إلى صاحب هذه الشخصية سيكون هناك تناقض كبير بين الطابع الأول الذي حصلت عليه والصفات التي تظهر في التعاملات، هكذا يكون برج الجدي. معروف عن مولود برج الجدي أنه شخص عملي للغاية، يحب أصدقاءه، ولا يرفض الخروجات والتجمعات العائلية، كما أنه صبور وشغوف بالحياة، لكن هناك جانب مظلم يحاول إخفاءه.
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أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2019 وبدء عام جديد يأمل الجميع أن يعم فيه الخير والأمل والحياة البسيطة بعيدا عن المشكلات والعقبات والصعوبات والمشكلات الصحية التي قد تواجه بعض الأشخاص، ولأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة فغالبا ما سيكون هناك بعض الأحداث الجيدة والأخرى السيئة، ولكن هذا لا يمنع السعي من أجل عيش عام جديد خالي من أي أوجاع ومشكلات. وإذا كنت متابعا للأبراج الفلكية وتحاول البحث عن التنبؤات التي يمكنها الحدوث في العام الجديد، فيمكنك التعرف على التفاصيل حسبما ذكر موقع SunSigns.Org.
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