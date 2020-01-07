على الجوزاء الاهتمام بصحته.. نصائح لكل برج في 2020

يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة إلى أن تكون مستعدا، سيكون عليك الراحة وتجنب الإرهاق لأن حياتك القادمة ستصبح مثيرة، لذا عليك التركيز على التأمل وعالم الفن والموسيقى
بدأ عام 2020، وعلى الرغم من التنبؤات التي كشف عنها خبراء الأبراج، فهناك بعض الأحداث الجارية على مستوى العالم والتي أصبحت على صفيح ساخن، كما هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن جميع الأبراج خاصة من ناحية تحديد الأهداف، فربما قرأت عن الحب والحياة الصحية والمهنية لجميعها، لكنك في حاجة إلى ما يساعدك على بدء العام الجديد بروح مختلفة حتى تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافك، لذا كشفت كارولين فلكنير، خبيرة الفلك عن نصائح بسيطة حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
الجدي - أخذ استراحة
عليك أن تعمل بجد في كل نواحي الحياة، كما أن حياتك العاطفية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح، وهذه الفترة تساعدك على التحكم في مشاعرك وأخذ استراحة من جميع العقبات والمشكلات التي واجهتها سابقا وكانت سببا في عدم الشعور بالسعادة.
الدلو - عصر جديد
يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة
الجدي - أخذ استراحة
عليك أن تعمل بجد في كل نواحي الحياة، كما أن حياتك العاطفية يمكن أن تسير في الطريق الصحيح، وهذه الفترة تساعدك على التحكم في مشاعرك وأخذ استراحة من جميع العقبات والمشكلات التي واجهتها سابقا وكانت سببا في عدم الشعور بالسعادة.
الدلو - عصر جديد
يبدأ الدلو عصرا جديدا، لذا أنت في حاجة إلى أن تكون مستعدا، سيكون عليك الراحة وتجنب الإرهاق لأن حياتك القادمة ستصبح مثيرة، لذا عليك التركيز على التأمل وعالم الفن والموسيقى.
الحوت - تحقيق الأحلام
في هذا العام هناك الكثير من الأحلام التي يمكنك تحقيقها، ولهذا سيكون عليك رؤية الأمور بشكل أعمق ومن جوانب مختلفة.
الحمل - بناء الأفكار
من المعروف أن الحمل من الأبراج العصبية فهو برج ناري، ولكن خلال العام الجديد يجب ترك ردود الأفعال السريعة جانبا لكي لا تحترق.
وقالت خبيرة الأبراج إنه عليك أن تكون أكثر هدوءا وتساعد في أداء مهامك سريعا، فقد حان الوقت لتبني أفكار تساعد على تقوية علاقاتك في العمل وحياتك الشخصية، وتنصح بأن يتحكم الحمل في انفعالاته وحفظ طاقته ثم الاسترخاء عن طريق ممارسة التأمل أو اليوجا.
الثور - حياة مهنية ناجحة
في العام الجديد، يعتبر الثور محظوظا، حيث هناك ما يشير إلى تبنيه مشاريع ناجحة، والحصول على مهام وظيفية وأفكار تجعله في أقصى استعداد لإتمامها جميعا.
عليك ألا تلتفت للتفاهات ويمكنك شراء مجلة جديدة لقراءتها والحصول على بعض الأفكار التي تساعدك في العمل، كما سيكون عليك تعلم الاسترخاء عن طريق الطبخ أو زراعة الأعشاب والخضراوات وحتى تنظيف المنزل.
الجوزاء - الاهتمام بالصحة
قد يكون صعبا، ولكنك في حاجة إلى استراحة وإرشاد نفسك من الداخل والخارج من خلال المحادثات وإظهار مشاعر الحب والعطف حتى وإن واجهت الانتقادات.
ولأنه معروف عن الجوزاء حبه للعمل، فعليك أن تكون عطوفا أكثر على نفسك وتهتم بصحتك لكي تستطيع أداء مهامك وتحقيق أهدافك.
السرطان- اشكر نفسك
"لا تبك على اللبن المسكوب".. تلك نصيحة خبيرة الأبراج، حيث قالت إنه عليك أن ترمي الماضي وراء ظهرك وتتجنب لوم نفسك والآخرين من حولك، بالإضافة إلى تغيير العادات السامة، فكل تلك الأمور تحررك من اليأس وتزرع الأمل بداخلك.
من المهم للسرطان أن يكون شاكرا لكل الإنجازات التي حققها، سواء ما امتلكه أو ما أصبح عليه، والتحرر من الطاقة السلبية واستبدال طاقة إيجابية بها.
الأسد - أحب نفسك والآخرين
يتسم الأسد بالغرور والأنا، ولهذا عليك أن تلقي الضوء على تلك الصفتين، وليس التخلي عنهما تماما، حيث سيكون هذا العام مباراة بالنسبة لك، فجميع الأشياء التي أعطيتها للآخرين ستعود إليك في وقت غير متوقع حاملة معها السعادة لك.
عليك أن تعطي الحب لنفسك وللآخرين، وبدون انتظار مقابل، كما من المهم ممارسة الرقص ولعب الموسيقى لتحرير كل ما في قلبك من خلال تلك الحركات وشحن طاقتك.
العذراء - تحقيق مشاريعك
مشاريعك التي فكرت فيها طويلا يمكنك تحقيقها في 2020 طالما أن الخوف لا يدخل قلبك والنقد لا يؤثر عليك في حياتك، فهذا العام جيد لك لذا استغله جيدا.
الميزان - تخلص من الصراعات
عليك أن تتخلص من جميع الصراعات التي واجهتها في العام الماضي منعا للمواقف الشديدة التي تقوي الخلافات من جديد وتستنزف شعورك كما عليك أن تكافح لتعزيز السلام في منزلك وعملك، وأعد التوازن إلى حياتك، وتجنب التضحية بما تملكه، كما عليك تبني طرق صحية للعيش.
العقرب - دع حدسك يرشدك
حان الوقت للانتباه إلى مسؤولياتك والتزاماتك في 2020، كما أن حدسك يرشدك إلى الطريق الصحيح، وإذا كنت تمارس التأمل جيدا سيساعدك كثيرا.
القوس - الأكثر حظا
قال العديد من علماء الفلك إن القوس من الأبراج الأكثر حظا في العام الجديد، ولكن عليه أن يكون متصالحا مع نفسه أكثر والاستماع إلى قلبه قليلا، فالحياة ستعطي صاحبه فرصة للتقدم وتحقيق الأهداف، كما أن مواجهة النفس تجعلك على الطريق الصحيح.