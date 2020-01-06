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«الهاند فري».. من الاستمتاع إلى الإصابة بطنين الأذن

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
أضرار السماعات
أضرار السماعات
أصبحت بعض السلوكيات في حياتنا كالإدمان، على سبيل المثال استخدام الإنترنت لفترة طويلة، أو الهاند فري، نجلس كل يوم بعد العودة إلى المنزل، ونضع سماعات الأذن، لنحصل على الاسترخاء المرجو، ولكن الأطباء لهم رأي آخر، إذ حذر العديد منهم من أن الاستخدام المستمر يؤدي إلى طنين الأذن، حيث تشعر وكأنك تسمع ضجيجًا، لذا ينصح بتجنب الاستخدام الدائم للهاند الفري، لأنه من المحتمل أن يؤدي أيضًا إلى ضعف السمع، مع استخدام بعض الأدوية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
معظم الأشخاص الذين لديهم سماعات رأس، ويستمعون إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة، معرضون لعديد من مشكلات السمع، فوفقًا للطبيب جيريش أناند، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة "الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة والأصوات العالية من خلال سماعات الأذن يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن، ويعتمد ذلك على
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