بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية، مؤكدًا أن إدارة ترمب ستواصل إطلاع الكونجرس على التطورات في الشرق الأوسط.يذكر أن سليماني، مهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار