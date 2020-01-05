سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية، مؤكدًا أن إدارة ترمب ستواصل إطلاع الكونجرس على التطورات في الشرق الأوسط.يذكر أن سليماني، مهندس العمليات السرية لطهران في الخارج، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار
اقرأ المزيد
العراق

العراق يشكو الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة،إذ قالت الخارجية في بيان لها: «إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية»، وفقًا لروسيا اليوم.
محمد-جواد-ظريف

ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
الجيش-الايرانى (2)

الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
اقرأ المزيد من الأخبار
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
علم-ايران

بعد مقتل قاسم سليماني.. إيران: «صفعتنا ستكون أكثر تأثيرا»

هددت إيران، اليوم السبت، بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية أمس الجمعة في بغداد، عبر ميليشياتها في المنطقة، إذ نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: «منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة»، موضحًا أن «مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما»، وفقًا لما ذكرته العربية.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]