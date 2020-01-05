مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

تحرير:علي الزيني ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م

صلاح - ماني

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.

وتستضيف مدينة الغردقة حفل الكاف لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019، بالإضافة إلى إقامة مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم على هامش الحفل المقرر إقامته 7 يناير. ويتنافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بجانب الجزائري رياض

وتستضيف مدينة الغردقة حفل الكاف لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019، بالإضافة إلى إقامة مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم على هامش الحفل المقرر إقامته 7 يناير.



ويتنافس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بجانب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وساديو ماني لاعب الريدز.



كما سيعلن خلال الحفل، على أفضل مدرب في 2019، ويتنافس على الجائزة أليو سيسيه مدرب السنغال، وجمال بلماضي مدرب الجزائر، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.



وسيعلن الاتحاد الإفريقي عن جائزة المنتخب الأفضل خلال 2019، والتي يتنافس عليها كلًا من المنتخب الجزائري، ونظيره السنغالي، ومنتخب مدغشقر.