«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

موقع الحادث

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق في منزل وسط الزراعات بناحية عزبة "شيخ علي" التابعة لقرية علي قوبانية أبو قير بمركز كفر الدوار. الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته زينب محمد عبد العال، 67عامًا، وزوجته رنا