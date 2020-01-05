جريمة

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م
موقع الحادث
موقع الحادث
استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق في منزل وسط الزراعات بناحية عزبة "شيخ علي" التابعة لقرية علي قوبانية أبو قير بمركز كفر الدوار. الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث، وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته زينب محمد عبد العال، 67عامًا، وزوجته رنا
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غلق- شارع -الهرم

«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
الحريق (3)

انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
إطلاق-نار (1)

مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
فتاة- المنصورة (2)

بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى كانت تسير في نفس الاتجاه بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الكيلو 88 اتجاه القاهرة ووجود متوفى وعدد من المصابين.
حريق- في- عربة- حريق - قطار (1)

«لا شبهة جنائية».. تفاصيل حريق قطار كفر الزيات

اندلع حريق في عربة قطار «القاهرة – كفرالزيات» بمحطة كفر الزيات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، إذ أسفر الفحص عن نشوب الحريق عقب مغادرة الركاب للقطار، أثناء قيام السائق بعمل المناورة المشار إليها لتغيير الجرار والضم على عربات القطار والنقل إلى خط آخر ، حيث حدث حريق بالكابل الواصل ما بين العربات. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية، فيما أفاد المعمل الجنائي أن الحريق شب عرضيًا «غير عمدي» وبدايته بكوفرية التوصيلات الكهربائية ثم امتد لباقي أجزاء عربة القطار.
انهيار-سقف-مصيفة-مسجد-بالبحيرة (2)

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
حريق (2)

السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
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