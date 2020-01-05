رياضة

الزمالك يقتنص فوزًا ثمينًا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م
الزمالك
الزمالك
حول فريق الزمالك تأخره أمام نظيره طنطا، لفوز ثمين، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وفي الدقيقة 19، سجل عمر السعيد هدف التقدم، لفريق الزمالك بعدما استقبل عرضية إسلام جابر، بتسديدة أرضية سكنت شباك علي فرج، وأجرى طنطا تبديلا اضطراريا بمشاركة أحمد الشناوي بدلا من محمد فرج.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك وليد عادل هدف التعادل لفريق طنطا، بعدما استقبل تمريرة محمد ماجد أونش، وسدد الكرة في الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وفي الدقيقة 68، حصل فريق طنطا على ركلة جزاء، بعد عرقلة من محمد عبدالغني لصالح محمد ماجد أونش، نفذها وليد
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الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
دي يونج

فالفيردي: طرد دي يونج حرمنا من الفوز على إسبانيول

يرى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن طرد متوسط ميدانه فرينكي دي يونج، حرم البرسا من التغلب أمس على إسبانيول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت "طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا"، وبهذا التعادل استعاد برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد الذي تغلب على خيتافي أمس بثلاثية نظيفة.
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (2)

بعد الفوز على أسوان.. الزمالك يطالب بحكام أجانب

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد الظلم الذي يتعرض له الفارس الأبيض في مبارياته وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك، وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة، وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، حسبما ذكر الزمالك.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (9)

الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
نادي مصر

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
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