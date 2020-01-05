الزمالك يقتنص فوزًا ثمينًا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م

الزمالك

حول فريق الزمالك تأخره أمام نظيره طنطا، لفوز ثمين، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وفي الدقيقة 19، سجل عمر السعيد هدف التقدم، لفريق الزمالك بعدما استقبل عرضية إسلام جابر، بتسديدة أرضية سكنت شباك علي فرج، وأجرى طنطا تبديلا اضطراريا بمشاركة أحمد الشناوي بدلا من محمد فرج.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك وليد عادل هدف التعادل لفريق طنطا، بعدما استقبل تمريرة محمد ماجد أونش، وسدد الكرة في الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وفي الدقيقة 68، حصل فريق طنطا على ركلة جزاء، بعد عرقلة من محمد عبدالغني لصالح محمد ماجد أونش، نفذها وليد