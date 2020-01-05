«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م

شارع الهرم - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.

وشدد راشد على ضرورة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال، موجهًا مسؤولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ونشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال. في الوقت الذي تهيب فيه المحافظة بالمواطنين من المارة وقائدي