جريمة

«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م
شارع الهرم - أرشيفية
شارع الهرم - أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
وشدد راشد على ضرورة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال، موجهًا مسؤولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ونشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال. في الوقت الذي تهيب فيه المحافظة بالمواطنين من المارة وقائدي
اقرأ المزيد
مذبحة- كفر- الدوار (3)

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
الحريق (3)

انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
إطلاق-نار (1)

مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
فتاة- المنصورة (2)

بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]