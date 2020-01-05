خالد الجندي: الفقه تغير بعد وجود الدولة (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أولي الأمر، ليس المقصود بهم الرئيس أو السلطان أو الأمير، ولكن أولي الأمر تعني القانون، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع أن يحترمه، مشيرًا إلى أن الفقه تغير بعد وجود الدولة، متابعًا: «كان لزامًا على كل شيخ وكل رجل يحمل راية العلم والتوجيه، أن الله أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر».