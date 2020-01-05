سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خالد الجندي: الفقه تغير بعد وجود الدولة (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أولي الأمر، ليس المقصود بهم الرئيس أو السلطان أو الأمير، ولكن أولي الأمر تعني القانون، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع أن يحترمه، مشيرًا إلى أن الفقه تغير بعد وجود الدولة، متابعًا: «كان لزامًا على كل شيخ وكل رجل يحمل راية العلم والتوجيه، أن الله أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر».

وأوضح «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد: «القانون هو السلطان الذي ندين له جميعًا بالطاعة بأمر من الله، ولا بد أن نكون جميعنا شيوخ السلطان، لا نعترف بالفوضى، وشرف لي أن أكون شيخ النظام، وأتبع النظام».

طلاب- الدخيلة (6)

بعد غرق المدرسة.. طلاب الدخيلة يستقلون تروسيكل لأداء الامتحان

لم يجد أولياء أمور طلاب مدرسة الدخيلة، بإدارة العجمي التعليمية بغرب محافظة الإسكندرية، وسيلة لنقل أبنائهم إلى الفصول لأداء امتحانات نصف العام سوى حملهم على عربات نصف نقل وتروسيكل، بسبب غرق فناء المدرسة في مياه الأمطار، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يكشف معاناة طلاب وتلاميذ المدرسة بعد أن تجمع الطلاب وتم نقلهم بصورة تبدو بدائية حتى يتمكنوا من اللحاق بالامتحان.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».
تصادم- قطار -بالعربية

«اقتحمت المزلقان».. اصطدام سيارة بقطار في أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 12:03 اقتحمت سيارة نصف نقل، تحمل لوحة معدنية رقم «6439 ص. و. ط»، مزلقان بلانة بالكيلو 100/846 خط «القاهرة -أسوان»، وهو مغلق بجنازير وشغال أجراس وأنوار وتحت حراسة من السكة الحديد، وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف «القاهرة - أسوان»، ما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج إصابات أو وفيات. وبالمعاينة والفحص، تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان، ما أدى إلى إنحدار السيارة واصطدامها بجرار القطار وعليه تم سحب العربة لمسير القطارات.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: غدا طقس غير مستقر شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
اقرأ المزيد من الأخبار
الارز (1)

حظر زراعة الأرز بشكل نهائي.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
قطار - أرشيفية

هل تتجه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تاريخ مصر لم يشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية، إذ يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل. وقدم موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلا: «كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري».
وزارة الخارجية

الخارجية: رعاية المواطنين في الخارج على رأس أولويتنا

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وواصلت وزارة الخارجية خلال العام الذي يسدل ستاره جهودها في هذا الصدد من خلال اللجان القنصلية ومأموريات الرقم القومي، حيث عُقدت اللجنة القنصلية المصرية - الإماراتية (مارس 2019)، كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتنظيم 8 مأموريات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالخارج خلال الفترة من 9-6-2019 حتى 12-9-2019 شملت دول (الإمارات - الأردن - فرنسا - لبنان - الولايات المتحدة - السعودية - الكويت).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]