خالد الجندي: الفقه تغير بعد وجود الدولة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أولي الأمر، ليس المقصود بهم الرئيس أو السلطان أو الأمير، ولكن أولي الأمر تعني القانون، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع أن يحترمه، مشيرًا إلى أن الفقه تغير بعد وجود الدولة، متابعًا: «كان لزامًا على كل شيخ وكل رجل يحمل راية العلم والتوجيه، أن الله أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر».
وأوضح «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد: «القانون هو السلطان الذي ندين له جميعًا بالطاعة بأمر من الله، ولا بد أن نكون جميعنا شيوخ السلطان، لا نعترف بالفوضى، وشرف لي أن أكون شيخ النظام، وأتبع النظام».