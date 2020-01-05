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أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».

وأوضح موسى:«السيسي أكد على أن لن يكون هناك أي إقصاء لأحد وإعلامنا المصري يتسع للجميع»، مضيفًا: «سيتم التنسيق مع وزير الإعلام والهيئات الإعلامية والجهات المعنية المسئولة عن الإعلام في مصر».

 

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