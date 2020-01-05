مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

مقتدى الصدر

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد، إذ قال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان العراقي في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: «اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي»، داعيًا إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

وأضاف الصدر: «أخيرا أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية»، وفقًا لسكاي نيوز.تأتي دعوات الزعيم الصدري بالتزامن مع تصويت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام