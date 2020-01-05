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مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد، إذ قال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان العراقي في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: «اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي»، داعيًا إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.
وأضاف الصدر: «أخيرا أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية»، وفقًا لسكاي نيوز.تأتي دعوات الزعيم الصدري بالتزامن مع تصويت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام
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الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
تظاهرات العراق

«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.
حسن-نصرالله (1)

حسن نصرالله: حذاء «قاسم سليماني» يساوي رأس ترامب

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجيش الأمريكي بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، محذرًا من المساس بالمدنيين الأمريكيين في المنطقة، قائلًا: «لا شخصية أمريكية توازي سليماني فحذاؤه وحده يساوي رأس ترامب»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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حسن نصرالله: المقاومة لن تترك جنديا أمريكيا بالعراق

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس، مضيفًا: «الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، موضحًا: «أنه لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
البرلمان العراقي

برلماني عراقي: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدي

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية بالعراق أحمد الصفار أن سبب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هو عجز الموازنة المقبلة الذي يصل إلى 48 تريليون دينار، واصفا عجز الموازنة المقبلة ب"الكارثي" والأضخم في تاريخ العراق. وقال الصفار في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم الأحد: "إن حجم العجز المتوقع لموازنة العام المقبل يجعله الأضخم في تاريخ موازنات العراق"، مستبعدا إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.
برهم صالح

برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
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