حسن نصرالله: حذاء «قاسم سليماني» يساوي رأس ترامب

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

حسن نصرالله

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجيش الأمريكي بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، محذرًا من المساس بالمدنيين الأمريكيين في المنطقة، قائلًا: «لا شخصية أمريكية توازي سليماني فحذاؤه وحده يساوي رأس ترامب»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأضاف نصر الله: «في الوقت ذاته لا ينبغي المساس بالمدنيين الأمريكيين، فهذا يخدم مصالح ترامب ويحول المواجهة إلى معركة إرهاب».وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في