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كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

الفنانة نانسي عجرم تعرضت لحادث سرقة منزلها، ولكن السارق فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق
تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
نانسي عجرم وأسرتها
نانسي عجرم وأسرتها
مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
"أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي"، تصريحات متلفزة قالتها "نانسي" بعد تعرضها للحادث، ما دعا عددا كبيرا من الفنانين إلى التضامن معها ومساندتها.  النجم تامر حسني كتب عبر تويتر: "ألف سلامة عليكي نانسي الله يحفظك ويحفظ أولادك
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حمو-بيكا

حمو بيكا يُهاجم هاني شاكر: «أنا قاتلك قتيل؟» (فيديو)

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، واتهم النقابة خلالها بمنعه من الغناء. وقال بيكا خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا بوجه رسالة للنقابة إنتو عايزين مني إيه إنتو دمرتوا حياتي ومستقبلي ووقفتوني عن الشغل فيه ناس من خارج مصر وشغالة في مصر ومش معاها أوراق وشغالة وفيه ناس زيي في المجال ومش شغالين". وتابع"بيكا": "كنت أظهر في حلقة على قناة النهار بمناسبة رأس السنة لكن النقابة قالت للقناة أن الحلقة يتم إذاعتها بدون أغاني.
راغب- علامة

«كان غيرك أشطر».. جديد راغب علامة والموسيقار طلال

قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع احتفالات بالعام الجديد وبفكر موسيقي متجدد، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة. "كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.
تامر-حسنى (6)

«أنا آسف لو زعلتك».. تامر حسني يطرح كليب «التسامح»

طرح النجم تامر حسني، كليب جديد يحمل عنوان «التسامح»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب». وظهر في الفيديو خلال إحيائه عددا من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات. وأعلن تامر حسني في وقت سابق عن تأجيل الحفل الذي يجمعه بالفنان رامى جمال، والذي كان مقرر له الجمعة الماضية فى التجمع الخامس بمسرح المنارة إلى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري.
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نانسى-عجرم-(2)

نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
تامر حسني - الفلوس

أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
تامر حسني - الفلوس

أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
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