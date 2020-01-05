كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

الفنانة نانسي عجرم تعرضت لحادث سرقة منزلها، ولكن السارق فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

نانسي عجرم وأسرتها

مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.

"أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي"، تصريحات متلفزة قالتها "نانسي" بعد تعرضها للحادث، ما دعا عددا كبيرا من الفنانين إلى التضامن معها ومساندتها. النجم تامر حسني كتب عبر تويتر: "ألف سلامة عليكي نانسي الله يحفظك ويحفظ أولادك