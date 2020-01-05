«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ م

احتجاجات العراق_أرشيفية

بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.

وأوضح القرار الذي صوت عليه البرلمان أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.وقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة