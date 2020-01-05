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«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ م
احتجاجات العراق_أرشيفية
احتجاجات العراق_أرشيفية
بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.
وأوضح القرار الذي صوت عليه البرلمان أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.وقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة
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الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
حسن-نصرالله (1)

حسن نصرالله: حذاء «قاسم سليماني» يساوي رأس ترامب

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجيش الأمريكي بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، محذرًا من المساس بالمدنيين الأمريكيين في المنطقة، قائلًا: «لا شخصية أمريكية توازي سليماني فحذاؤه وحده يساوي رأس ترامب»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
مقتدى-الصدر

مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد، إذ قال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان العراقي في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: «اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي»، داعيًا إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.
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مقتدى-الصدر

مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن قرار البرلماني العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد غير كاف، داعيًا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد، إذ قال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان العراقي في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره: «اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي»، داعيًا إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بـ«صورة مذلة»، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
برهم صالح

برلمان العراق يسلم الرئيس خطابا بشأن «الكتلة الأكبر»

أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر. وقالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر، مبينا أن الكتاب إعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر. وعقد تحالف "البناء" اجتماعا طويلاً ليلة أمس الاثنين بشأن إختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب تصريحات مصادر، أمس الإثنين، فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
تظاهرات العراق

أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
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