مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 24 نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق جونيور أجايي الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك. وفي الدقيقة 35 أضاع مروان محسن فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه قرر الوقوف على الكرة أمام الحارس قبل أن يحاول المرور منه، ثم لعب الكرة