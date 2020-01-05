مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري
تحرير:علي الزيني
٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م
الأهلي
حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 24 نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق جونيور أجايي الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 35 أضاع مروان محسن فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه قرر الوقوف على الكرة أمام الحارس قبل أن يحاول المرور منه، ثم لعب الكرة
فريق الأهلي سيطر على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 24 نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق جونيور أجايي الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 35 أضاع مروان محسن فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه قرر الوقوف على الكرة أمام الحارس قبل أن يحاول المرور منه، ثم لعب الكرة بشكل عرضي خاطئ.
وفي الدقيقة 51 نجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعدما استقبل عرضية مجدي قفشة برأسية سكنت الشباك، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط عاد مروان وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعدما حصل على تمريرة محمد مجدي قفشة أمام المرمى، وسددها في الشباك الخالية.
وفي الدقيقة 56 أحرز أحمد الشيخ هدف تقليص الفارق لفريق إف سي مصر، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، بتسديدة قوية، سكنت شباك محمد الشناوي.