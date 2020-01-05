بعد غرق المدرسة.. طلاب الدخيلة يستقلون تروسيكل لأداء الامتحان

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م

غرق المدرسة

لم يجد أولياء أمور طلاب مدرسة الدخيلة، بإدارة العجمي التعليمية بغرب محافظة الإسكندرية، وسيلة لنقل أبنائهم إلى الفصول لأداء امتحانات نصف العام سوى حملهم على عربات نصف نقل وتروسيكل، بسبب غرق فناء المدرسة في مياه الأمطار، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يكشف معاناة طلاب وتلاميذ المدرسة بعد أن تجمع الطلاب وتم نقلهم بصورة تبدو بدائية حتى يتمكنوا من اللحاق بالامتحان.

ولاقى الفيديو حالة رواج كبيرة ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فيما أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار أثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة. وأصدار الديب تعليمات مشددة لمديري