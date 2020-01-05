بعد غرق المدرسة.. طلاب الدخيلة يستقلون تروسيكل لأداء الامتحان
تحرير:محمد مجلي٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
غرق المدرسة
لم يجد أولياء أمور طلاب مدرسة الدخيلة، بإدارة العجمي التعليمية بغرب محافظة الإسكندرية، وسيلة لنقل أبنائهم إلى الفصول لأداء امتحانات نصف العام سوى حملهم على عربات نصف نقل وتروسيكل، بسبب غرق فناء المدرسة في مياه الأمطار، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يكشف معاناة طلاب وتلاميذ المدرسة بعد أن تجمع الطلاب وتم نقلهم بصورة تبدو بدائية حتى يتمكنوا من اللحاق بالامتحان.
ولاقى الفيديو حالة رواج كبيرة ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فيما أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار أثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة.
وأصدار الديب تعليمات مشددة لمديري
ولاقى الفيديو حالة رواج كبيرة ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فيما أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار أثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة.
وأصدار الديب تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات ولجان إدارة الأزمات والكوارث والسيول لتوخي الحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة للتخلص من كميات المياه المتراكمة بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء وهيئة الصرف الصحي.
وأوضح أنه تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنقل طلاب مدرسة الدخيلة بإدارة العجمي التعليمية بسيارة نقل لوصول الطلاب للجنة الامتحانية بالتعاون بين إدارة المدرسة ومجلس أمناء الإدارة.
وأكد وكيل التعليم أن الهدف الأساسي هو تمكين الطالب من أداء الامتحان، ومن جهتها أفادت نادية فتحي مدير عام الإدارة أنه تم التواصل مع الحي وشركة الصرف الصحي، وتم التخلص من تراكم المياه داخل المدرسة وخارجها وكذلك أمام أي مدرسة تعرضت لتراكم كميات كبيرة من المياه.