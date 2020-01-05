الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م

أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».

يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.وأجاز النواب الأتراك الخميس لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.وأثار قرار البرلمان التركي قلق