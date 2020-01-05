سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

تحرير:وكالات ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م
أردوغان
أردوغان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.وأجاز النواب الأتراك الخميس لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.وأثار قرار البرلمان التركي قلق
اقرأ المزيد
الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
تظاهرات العراق

«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.
حسن-نصرالله (1)

حسن نصرالله: حذاء «قاسم سليماني» يساوي رأس ترامب

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجيش الأمريكي بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، محذرًا من المساس بالمدنيين الأمريكيين في المنطقة، قائلًا: «لا شخصية أمريكية توازي سليماني فحذاؤه وحده يساوي رأس ترامب»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
اقرأ المزيد من الأخبار
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
اردوغان والسراج - ليبيا

رحلات طيران غير مسجلة.. تفاصيل جديدة تفضح نقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا

كشف إذاعة "RFI" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن الدور الخفي الذي تلعبه تركيا داخل الأراضي الليبية، إذ أكدت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، بحسب سكاي نيوز التي أوضحت أن الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، وأن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]