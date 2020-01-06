انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

المنزل الذي شهد الواقعة

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.

واستيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباح أمس الأحد على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل



واستيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباح أمس الأحد على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.



وعثر على جثة صاحب المنزل حسني سعد، 39 عاما، ووالدته زينب محمد عبد العال، 67عامًا، وزوجته رنا محمد شحته، 32 عامًا، وأولاده عماد 15 عامًا، ومحمد 6 سنوات، ومسعود 4 سنوات، وعبد الرحمن 10 سنوات، والجثث في حالة تفحم.







