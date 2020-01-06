جريمة

انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
المنزل الذي شهد الواقعة
المنزل الذي شهد الواقعة
في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
واستيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباح أمس الأحد على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل
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غلق- شارع -الهرم

«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
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انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
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مقتل 2 وإصابة 4 في إطلاق رصاص على جنازة أمام مسجد

خصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" منذ عدة سنوات لم تخمد نيرانها في القلوب، ليضاف إليها واقعة مأساوية شهدتها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، إذ تحولت جنازة سيدة إلى بحر من الدم، بعد قيام أشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على بعد أمتار من مسجد القرية الذي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، ما أثار الرعب والفزع. وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.
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سيارات-الجولف بمحطة-مصر-تصوير دعاء‎ (5)

إعادة حقيبة بداخلها 10 آلاف لسيدة فقدتها بمحطة رمسيس

أعادت الأجهزة الأمنية حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات عقب تركها سهواً بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، والرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين، فتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات اتجاه (الإسكندرية - القاهرة) بالعثور على حقيبة.
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استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
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الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
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