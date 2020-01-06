ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

أوليفيه جيرو

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أوليفيه جيرو بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي في أقرب وقت ممكن، ولم ينجح جيرو في حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، وظل حبيسًا لدكة البدلاء حتى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، آخرها أمام نوتينجهام فورست، وقال ديشامب في تصريحات لقناة تيليفوت "لسنا سعداء بوضع أوليفيه جيرو، لأن ظروفه الرياضية يجب أن تتحسن"، وأضاف "رحيله عن تشيلسي، سيكون مفيدًا للمنتخب الفرنسي وكذلك له أيضًا"K وأتم مدرب الديوك "جيرو لا يشعر بالرضا تجاه الدقائق القليلة التي يحصل عليها، الأمر متروك له لمعرفة أفضل وجهة له".

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يشارك فيه جيرو هذا الموسم سوى في مبارتين فقط كأساسي مع تشيلسي هذا الموسم.وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس أمام نوتنجهام فورست في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها البلوز على ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.وقال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عقب تلك المباراة

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يشارك فيه جيرو هذا الموسم سوى في مبارتين فقط كأساسي مع تشيلسي هذا الموسم.



وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس أمام نوتنجهام فورست في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها البلوز على ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.



وقال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عقب تلك المباراة بأنه لا يعرف مستقبل جيرو مع الفريق اللندني، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق بعد 6 شهور.



وأكد لامبارد على تحدثه مع جيرو، والذي أوضح له رغبته في الرحيل، مشيرًا إلى أنه لن يمانع ذلك الرحيل، في حال كان ذلك في صالح النادي وفي صالحه كمدرب وفي صالح قائمة الفريق، مؤكدًا على أن الأمور ستتضح بصورة أكبر في الأيام المقبلة.