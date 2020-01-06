رياضة

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو
طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أوليفيه جيرو بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي في أقرب وقت ممكن، ولم ينجح جيرو في حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، وظل حبيسًا لدكة البدلاء حتى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، آخرها أمام نوتينجهام فورست، وقال ديشامب في تصريحات لقناة تيليفوت "لسنا سعداء بوضع أوليفيه جيرو، لأن ظروفه الرياضية يجب أن تتحسن"، وأضاف "رحيله عن تشيلسي، سيكون مفيدًا للمنتخب الفرنسي وكذلك له أيضًا"K وأتم مدرب الديوك "جيرو لا يشعر بالرضا تجاه الدقائق القليلة التي يحصل عليها، الأمر متروك له لمعرفة أفضل وجهة له".
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يشارك فيه جيرو هذا الموسم سوى في مبارتين فقط كأساسي مع تشيلسي هذا الموسم.وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس أمام نوتنجهام فورست في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها البلوز على ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.وقال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عقب تلك المباراة
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رينيه فايلر (9)

فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
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تشيلسي

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
جاك جراليش (2)

تشيلسي يتعادل.. وأستون فيلا يفوز على بيرنلي

خرج فريق تشيلسي بتعادل صعب أمام نظيره برايتون بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب فالمر (معقل برايتون)، بالجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، سجل هدف البلوز أزبيلكوتا في الدقيقة الـ10، بينما جاء هدف برايتون في الدقيقة الـ84 بأٌقدام علي رضا جهانبخش، وبهذا التعادل يحتل رجال لامبارد المركز الـ4 في جدول البريميرليج برصيد 36 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.
لامبارد‎ (2)

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
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