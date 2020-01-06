كلوب يتغنى بموهبة ليفربول بعد إسقاط إيفرتون

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

يورجن كلوب

تغلب ليفربول أمس على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأنفيلد، بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفضل صاروخية كيرتيس جونز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهي الصاروخية التي تسبب في تغني مدرب الفريق يورجن كلوب به، حيث قال كلوب عقب المباراة: "جونز لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول"، وتابع "أعرفه منذ 3 سنوات ونصف، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100 % إذا لم يحدث أي شيء غريب".

وأضاف "تسجيله لهذا الهدف؟ لا أشعر بالدهشة. لقد خلق من أجل هذه المواقف. لا يزال أمامه الكثير ليتعلم ويتطور. في بعض الأحيان ينسى الناس أن عمره 18 عاما".وأوضح جونز لمدربه أنه جاهز للعب مع الفريق الأول، واعترف بأنه كان يجد صعوبة في تقبل مشاركته بصورة غير منتظمة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا.وقال

وأضاف "تسجيله لهذا الهدف؟ لا أشعر بالدهشة. لقد خلق من أجل هذه المواقف. لا يزال أمامه الكثير ليتعلم ويتطور. في بعض الأحيان ينسى الناس أن عمره 18 عاما".



وأوضح جونز لمدربه أنه جاهز للعب مع الفريق الأول، واعترف بأنه كان يجد صعوبة في تقبل مشاركته بصورة غير منتظمة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا.



وقال جونز خريج أكاديمية ليفربول "كنت أتوق للعب لكن لحسن الحظ توجت ذلك بتسجيل هدف".



وتابع "لا يمكنني وصف مشاعري. بالنسبة لي وجودي مع هذا الفريق كل يوم والتعلم من هذه المجموعة من اللاعبين شيء كبير. إنهم لاعبون من طراز عالمي لكني أعتقد أنني أظهرت ما يمكنني فعله في الملعب".