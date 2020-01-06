رياضة

كلوب يتغنى بموهبة ليفربول بعد إسقاط إيفرتون

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تغلب ليفربول أمس على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأنفيلد، بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفضل صاروخية كيرتيس جونز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهي الصاروخية التي تسبب في تغني مدرب الفريق يورجن كلوب به، حيث قال كلوب عقب المباراة: "جونز لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول"، وتابع "أعرفه منذ 3 سنوات ونصف، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100 % إذا لم يحدث أي شيء غريب".
وأضاف "تسجيله لهذا الهدف؟ لا أشعر بالدهشة. لقد خلق من أجل هذه المواقف. لا يزال أمامه الكثير ليتعلم ويتطور. في بعض الأحيان ينسى الناس أن عمره 18 عاما".وأوضح جونز لمدربه أنه جاهز للعب مع الفريق الأول، واعترف بأنه كان يجد صعوبة في تقبل مشاركته بصورة غير منتظمة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا.وقال
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رينيه فايلر (9)

فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
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يورجن كلوب

كلوب يكشف عن سلاحه لحسم موقعة إييفرتون بالكأس

تتجه الأنظار صوب ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل، والذي سيحتضن ديربي الميرسيسايد عندما يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب يورجن كلوب مدرب الريدز، لاعبيه بضرورة تقديم كل ما لديهم، من أجل تخطي تلك القمة المرتقبة، ووسع ليفربول صدارته للدوري، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة، ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة من المباريات.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
يورجن كلوب

كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».
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