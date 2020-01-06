الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.

وشرحت الصحيفة، سبب تراجع الأهلي عن ضم إليكي الذي تدرب تحت قيادة فايلر وضمه لفريق لوزيرن في يوليو من عام 2018، قائلة: "أداء إليكي هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي".وكان قد أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن، لصحيفة "بليك" السويسرية، أن بليسنج إليكي، لن يرحل خلال فترة الانتقالات

وشرحت الصحيفة، سبب تراجع الأهلي عن ضم إليكي الذي تدرب تحت قيادة فايلر وضمه لفريق لوزيرن في يوليو من عام 2018، قائلة: "أداء إليكي هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي".



وكان قد أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن، لصحيفة "بليك" السويسرية، أن بليسنج إليكي، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان قد أوضح مصدر داخل الأهلي، أن النادي السويسري، طلب 3 مليون دولار نظير الاستغناء عن المهاجم النيجيري بينما عرض الأهلي 2 مليون ونصف المليون دولار، ثم ارتفع عرض الأهلي لـ 2 مليون و 750 ألف دولار.



ومنذ انضمام المهاجم النيجيري إلى لوزين، شارك بليسينج إليكي في 60 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 6 أهداف، وتعرض للطرد مرتين خلال مشواره مع الفريق، حتى الآن.

