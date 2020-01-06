«رمال وأتربة».. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة

تحرير:التحرير ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

طقس بارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غد:الصغرى العظمىالقاهرة 08 17شبين الكوم 07 17طنطا 07 17دمنهور 09 18الإسكندرية 09 18بلطيم 10 17مطروح 08 15السلوم 08 15سيوة 05 14بورسعيد 09 18دمياط 09 18الزقازيق