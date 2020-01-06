ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

هاري ماجواير

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.

وأبلغ سولسكاير محطة بي.تي سبورت التليفزيونية، بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماجواير في المواجهة التي تقام بستاد أولد ترافورد.وقال "كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب، لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام".وقد يزيد غياب مجاواير