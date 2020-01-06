رياضة

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
هاري ماجواير
هاري ماجواير
شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
وأبلغ سولسكاير محطة بي.تي سبورت التليفزيونية، بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماجواير في المواجهة التي تقام بستاد أولد ترافورد.وقال "كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب، لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام".وقد يزيد غياب مجاواير
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رينيه فايلر (9)

فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
يورجن كلوب

كلوب يتغنى بموهبة ليفربول بعد إسقاط إيفرتون

تغلب ليفربول أمس على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأنفيلد، بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفضل صاروخية كيرتيس جونز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهي الصاروخية التي تسبب في تغني مدرب الفريق يورجن كلوب به، حيث قال كلوب عقب المباراة: "جونز لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول"، وتابع "أعرفه منذ 3 سنوات ونصف، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100 % إذا لم يحدث أي شيء غريب".
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مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
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