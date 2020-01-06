فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

فايلر

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.

وتحدثت الصحفية السويسرية مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إليكي، وربما تصريحات مدرب المارد الأحمر تؤكد صرف النظر عن المهاجم النيجيري.المدرب السويسري، قال تصريح مثير اعتمدت عليها الصحيفة لتؤكد أن استمرار إليكي مع لوزيرن، حيث أكد: "الحديث عن التعاقد مع بليسنج إليكي

وتحدثت الصحفية السويسرية مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إليكي، وربما تصريحات مدرب المارد الأحمر تؤكد صرف النظر عن المهاجم النيجيري.



المدرب السويسري، قال تصريح مثير اعتمدت عليها الصحيفة لتؤكد أن استمرار إليكي مع لوزيرن، حيث أكد: "الحديث عن التعاقد مع بليسنج إليكي قد انتهى".



وشرحت الصحيفة، من وجهة نظرها، سبب تراجع الأهلي عن ضم إليكي الذي تدرب تحت قيادة فايلر وضمه لفريق لوزيرن في يوليو من عام 2018، قائلة: "أداء إليكي هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي".



ومنذ انضمام المهاجم النيجيري إلى لوزين، شارك بليسينج إليكي في 60 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 6 أهداف، وتعرض للطرد مرتين خلال مشواره مع الفريق، حتى الآن.

