رياضة

فايلر: «الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى»

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
فايلر
فايلر
كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
وتحدثت الصحفية السويسرية مع ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إليكي، وربما تصريحات مدرب المارد الأحمر تؤكد صرف النظر عن المهاجم النيجيري.المدرب السويسري، قال تصريح مثير اعتمدت عليها الصحيفة لتؤكد أن استمرار إليكي مع لوزيرن، حيث أكد: "الحديث عن التعاقد مع بليسنج إليكي
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هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
يورجن كلوب

كلوب يتغنى بموهبة ليفربول بعد إسقاط إيفرتون

تغلب ليفربول أمس على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأنفيلد، بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفضل صاروخية كيرتيس جونز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهي الصاروخية التي تسبب في تغني مدرب الفريق يورجن كلوب به، حيث قال كلوب عقب المباراة: "جونز لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول"، وتابع "أعرفه منذ 3 سنوات ونصف، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100 % إذا لم يحدث أي شيء غريب".
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

الأهلي يصرف النظر عن ضم بليسنج إليكي

كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية، أن النادي الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري. وأوضحت الصحيفة السويسرية، أن لوزيرن تعاقد مع فابيو سيليستيني كمدير فني جديد للفريق قبل أن يخوض إليكي تدريبه الأول معه، علمًا بأن المهاجم النيجيري صاحب الـ 23 عاما خاض 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف. وأشارت (Luzerner Zeitung)، إلى أن الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن الأمور تجمدت الآن ولا يرغب نادي القرن الإفريقي في ضم إليكي.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
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