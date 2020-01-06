«هذا قدر الله».. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

تحرير:التحرير ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

أصالة

أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها نهائيًا عن المخرج طارق العريان، معلقة على صورة نشرتها برفقة طليقها، قائلة: «منتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيا عن والد أبنائي «آدم وعلي»، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، وذلك حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبه معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا،سأبقى دائما أصاله المخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».

وفي وقت سابق، علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف،