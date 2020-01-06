مباراة استعراضية لأساطير إفريقيا في الأهرامات

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

رابح ماجر

ستتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى مصر بمناسبة جوائز الإتحاد الأفريقي 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر له غدًا الثلاثاء بالغردقة، ستجتمع أساطير كرة القدم في القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيشارك يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، أحمد حسام "ميدو"، كليمنتين توري ولورا جيورجيس في نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ستحتضنه جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سيقوم الخماسي بالإجابة على أسئلة الطلبة.

وبعدها مباشرة سيتم برمجة مباراة استعراضية بين أساطير أفريقيا وأساطير الكرة العالمية بمنطقة الجيزة لتكون الأهرامات خلفية للمباراة التي ستكون ممتعة، خصوصًا في حضور العديد من النجوم مثل مصطفى حاجي وأحمد حسن ووائل جمعة ورابح ماجر وميدو وكافو وجوليو سيزار ولورا جورج وكاميل آبيلي. الثلاثي إيجار نشوت وأسيسات

وبعدها مباشرة سيتم برمجة مباراة استعراضية بين أساطير أفريقيا وأساطير الكرة العالمية بمنطقة الجيزة لتكون الأهرامات خلفية للمباراة التي ستكون ممتعة، خصوصًا في حضور العديد من النجوم مثل مصطفى حاجي وأحمد حسن ووائل جمعة ورابح ماجر وميدو وكافو وجوليو سيزار ولورا جورج وكاميل آبيلي.



الثلاثي إيجار نشوت وأسيسات أوشوالا وثيمبي كجاتلانا هن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة أفريقية في 2019، أما الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي فهو ساديو ماني ورياض محرز ومحمد صلاح.



وأكدت بعض التقارير أن محمد صلاح، قد يغيب عن حضور الحفل، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، وأوضحت التقارير أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب في الساعات الأخيرة لإقناعه بالحضور خاصة فى ظل اعتماد المنظمين والقائمين على الحفل لظهور النجم المصري وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن.

