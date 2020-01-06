ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

قاسم سليماني

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتابعت: «أن السيد حسن نصر الله، وبشار الأسد، وإسماعيل هنية، وزياد نخالة، وأبو حسن العامري، وعبد الملك الحوثي، كل واحد منهم يكفي للقضاء على أمثالك إنهم سيوصلون الرسالة». وأكدت نجلة سليماني، أن أسر الجنود الأمريكيين في غرب آسيا الذين كانوا شاهدين على خزي أمريكا في ساحات القتال في سوريا والعراق