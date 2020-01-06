رياضة

توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
وتابع: "أعتقد أن حارس المرمى سيرجيو ريكو سوف يشارك في مباراة سانت إيتيان يوم الأربعاء في كأس الرابطة".وأتم تصريحاته: "الخطة الآن، أنه يمكن اللعب بتشكيل مختلف تماما عن المجموعة التي شاركت في مباراة مونتليري".وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كافاني بهدفيه في مرمى مونتليري، رفع رصيده إلى 16 هدفا في تاريخه
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الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".
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تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حلمه الأوروبي الذي أصر على تحقيقه منذ الصغر، كما وجه رسالة إلى الشباب، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة، استعدادًا لحفل الاتحاد الإفريقي. وقال ميدو: "سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر، وكرة القدم جزء كبير من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، محظوظين أننا أصبحنا نؤثر على البعض بسبب ما قدمناه في مشوارنا الكروي، والعلم الآن بات جزءًا مهمًا في كرة القدم، العلم يطور كل شئ".
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زوجة إيكاردي تكشف عن كواليس انتقاله لسان جيرمان

تحدث واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماورو إيكاردي، عن كواليس انتقال الأرجنتيني لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق العاصمي شراءه بصورة نهائية، وذلك بعد المشاكل العديدة التي عانى منها مع إدارة وجماهير النيراتزوري، وقالت واندا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل إيطاليا كانت تتحدث أنني أؤذي زوجي، وأنه كان يجب عليه الذهاب إلى يوفنتوس أو نابولي".
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أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.
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يبحث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوفه، حيث وكل إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، مهمة التعاقد مع صفقة لاتينية جديدة، فبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب الفريق العاصمي في التعاقد مع إيفرتون سواريز، مهاجم جريميو بورتو أليجري، الفائز مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف الماضي، ولفتت إلى أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تواصل مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، بشأن إمكانية التفاوض لشراء هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.
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توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".
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