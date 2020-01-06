توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

إدينسون كافاني

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".

وتابع: "أعتقد أن حارس المرمى سيرجيو ريكو سوف يشارك في مباراة سانت إيتيان يوم الأربعاء في كأس الرابطة".وأتم تصريحاته: "الخطة الآن، أنه يمكن اللعب بتشكيل مختلف تماما عن المجموعة التي شاركت في مباراة مونتليري".وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كافاني بهدفيه في مرمى مونتليري، رفع رصيده إلى 16 هدفا في تاريخه

وتابع: "أعتقد أن حارس المرمى سيرجيو ريكو سوف يشارك في مباراة سانت إيتيان يوم الأربعاء في كأس الرابطة".



وأتم تصريحاته: "الخطة الآن، أنه يمكن اللعب بتشكيل مختلف تماما عن المجموعة التي شاركت في مباراة مونتليري".



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كافاني بهدفيه في مرمى مونتليري، رفع رصيده إلى 16 هدفا في تاريخه البطولة، وذلك أكثر من أي لاعب آخر، في زمن الملاك الحاليين للنادي الباريسي.



وأضافت أن كافاني، نجح لأول مرة في تسجيل أكثر من هدف، في مباراة واحدة بكأس فرنسا.



ويعد المهاجم الأوروجواياني، الهداف التاريخي للنادي الفرنسي، علما بأن تعاقده ينتهي معه، بنهاية الموسم الجاري.