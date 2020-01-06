جيانا فاروق تسعى لحسم بطاقة التأهل لطوكيو 2020

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

جيانا فاروق

غادرت جيانا فاروق، بطلة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة متوجهة إلى تشيلى، برفقة مدربها محمد عبد الرجال للمشاركة في بطولة (سيرياس أيه) أحدي جولات الكاراتيه العالمية، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلي 12 يناير، والتي تعد من البطولات العالمية المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق التصنيف، وهي أول بطولة في العام الجديد، علمًا بأنه يتأهل أول 4 لاعبات في التصنيف الأوليمبي الذي يعلنه الاتحاد الدولي للكاراتيه في أبريل، وتحتل جيانا حاليا المركز الثاني عالميًا وأوليمبيًا.

وقالت جيانا: "أسعي إلي حسم بطاقة التأهل إلى طوكيو، حتى يتثنى لى التركيز في فترة الإعداد القوية والمتميزة، لتحقيق ميدالية أولمبية، خاصة وأن الكاراتيه يشارك لأول مرة في الأولمبياد وتحقيق سبق رياضى كبير لمصر".ووجهت جيانا الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب،

وقالت جيانا: "أسعي إلي حسم بطاقة التأهل إلى طوكيو، حتى يتثنى لى التركيز في فترة الإعداد القوية والمتميزة، لتحقيق ميدالية أولمبية، خاصة وأن الكاراتيه يشارك لأول مرة في الأولمبياد وتحقيق سبق رياضى كبير لمصر".



ووجهت جيانا الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، كما توجهت أيضاً بالشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمي إليه، وروابط الرياضية وإلي مدربها محمد عبد الرجال.



وكان قد غادر القاهرة، علي الصاوي، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، للمشاركة في البطولة أيضًا، وأشار الصاوى إلى أنها أول بطولة يشارك فيها بعد توقيع عقد رعايته من قبل بنك القاهرة، وأنه سيسعى بكل قوة لتحقيق ميدالية وحصد النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

