رياضة

جيانا فاروق تسعى لحسم بطاقة التأهل لطوكيو 2020

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
جيانا فاروق
جيانا فاروق
غادرت جيانا فاروق، بطلة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة متوجهة إلى تشيلى، برفقة مدربها محمد عبد الرجال للمشاركة في بطولة (سيرياس أيه) أحدي جولات الكاراتيه العالمية، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلي 12 يناير، والتي تعد من البطولات العالمية المؤهلة إلي أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق التصنيف، وهي أول بطولة في العام الجديد، علمًا بأنه يتأهل أول 4 لاعبات في التصنيف الأوليمبي الذي يعلنه الاتحاد الدولي للكاراتيه في أبريل، وتحتل جيانا حاليا المركز الثاني عالميًا وأوليمبيًا.
وقالت جيانا: "أسعي إلي حسم بطاقة التأهل إلى طوكيو، حتى يتثنى لى التركيز في فترة الإعداد القوية والمتميزة، لتحقيق ميدالية أولمبية، خاصة وأن الكاراتيه يشارك لأول مرة في الأولمبياد وتحقيق سبق رياضى كبير لمصر".ووجهت جيانا الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب،
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الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

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نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

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ستتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى مصر بمناسبة جوائز الإتحاد الأفريقي 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر له غدًا الثلاثاء بالغردقة، ستجتمع أساطير كرة القدم في القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيشارك يوري دجوركاييف، ديدييه دروجبا، أحمد حسام "ميدو"، كليمنتين توري ولورا جيورجيس في نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ستحتضنه جامعة القاهرة اليوم الاثنين، حيث سيقوم الخماسي بالإجابة على أسئلة الطلبة.
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الجنايني: تكريم السيسي له أثر بالغ في نفوس اللاعبين

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السيسي يطالب المنتخب بميدالية أولمبية في طوكيو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، كما حضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
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