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بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.
ومن المرجح أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لكن احتمالات إقراره أضعف في مجلس الشيوخ حيث يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون الذين قال كثيرون منهم إنهم يؤيدون تحركات ترامب ضد إيران. وقادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بضربة شنتها طائرة بدون طيار
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ترامب-هواوي (2)

ترامب يتوعد إيران بضربة أخرى إذا تعرضت أمريكا لهجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها". وأضاف ترامب: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد". وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.
دونالد-ترامب (5)

فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
مايك بومبيو

بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
حزب الله العراقي امام السفارة الامريكية

حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.
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قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (3)

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
محمد-جواد-ظريف

ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
حسن-نصرالله (2)

حسن نصرالله: المقاومة لن تترك جنديا أمريكيا بالعراق

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس، مضيفًا: «الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، موضحًا: «أنه لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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