بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

تحرير:وكالات ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.

ومن المرجح أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لكن احتمالات إقراره أضعف في مجلس الشيوخ حيث يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون الذين قال كثيرون منهم إنهم يؤيدون تحركات ترامب ضد إيران. وقادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بضربة شنتها طائرة بدون طيار