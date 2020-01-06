مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص

حادث- أرشيفية

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.

حرر رجال الشرطة محضرًا بالواقعة، أثبتوا فيه أن سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، فى محاولة من السائق تفادي المسافة التى يٌفترض أن يقطعها بسلكه الاتجاه الصحيح، وفى تلك الأثناء اصطدمت السيارة النقل بأخرى أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما تسبب