جريمة

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص
حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية
شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
حرر رجال الشرطة محضرًا بالواقعة، أثبتوا فيه أن سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، فى محاولة من السائق تفادي المسافة التى يٌفترض أن يقطعها بسلكه الاتجاه الصحيح، وفى تلك الأثناء اصطدمت السيارة النقل بأخرى أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما تسبب
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مذبحة- كفر- الدوار (3)

انتقام دموي.. حل لغز «مذبحة البحيرة» في أقل من يوم

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ورجال إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة في القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في مذبحة كفر الدوار لدى العثور على جثامين 7 أشخاص من أسرة واحدة متفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسم، وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث أن أحد المتهمين يعمل جزارًا بقرية مجاورة لقرية المجني عليهم؛ بدافع التخلص من رب الأسرة الذي كان الشاهد الوحيد فى قضية اتهم فيها 11 شخصًا، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.
غلق- شارع -الهرم

«بسبب كسر ماسورة».. غلق جزئي بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق وقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 مل بشارع الأهرام، ما استدعى إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. محافظ الجيزة أحمد راشد، وجه خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.
مذبحة- كفر- الدوار (3)

«طعنات وجثث متفحمة».. ماذا حدث في عزبة «شيخ علي» بالبحيرة؟

استيقظ أهالي عزبة "شيخ علي" بكفر الدوار في البحيرة، السادسة صباحًا على حريق في منزل من طابقين لأسرة واحدة، إذ يعيش «حسني» مبيض محارة الذي يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه برفقة والدته وزوجته و4 أبناء، لم يكن الحريق الذي دمر محتويات الطابق الأرضي من المنزل وحده هو الذي أضر بتلك الأسرة الصغيرة، بل كان الأهالي على موعد مع فاجعة من العيار الثقيل أثارت الرعب في قلوب الأهالي، حيث عثر على جثث الأسرة كاملة بها طعنات وحروق، ما يدل على أن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة.
جثث

المعاينة بمذبحة البحيرة: طٌعِنوا وتم إحراق جثثهم

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة جهودهم لكشف غموض العثور على 7 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال مقتولين ومحروقين بمنزل واحد، في عزبة شيخ على التابعة لمركز كفر الدوار، وتبين أن الضحايا هم"عماد. ح.ا" 15 عامًا، به آثار طعن وحروق، "حسني.أ.ع" 39 عامًا، "طعون وحروق"، " محمد.ح.أ" 6 أعوام "حروق"، " مسعود.ح.أ" 4 أعوام " حروق "، " عبد الرحمن.ح.أ" 10 أعوام " حروق"، " رنا.م.ش" 34 عامًا " حروق"، " زينب.ع" 65 عامًا " حروق "، وتم نقل الضحايا إلى المشرحة، ويتولى خبراء المعمل الجنائي فحص مكان الجريمة.
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انقلاب- سيارة- نقل

6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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