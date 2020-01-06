الأزهر عن تعامل مسلمي أستراليا تجاه الحرائق: نموذجًا أصيلًا للتعايش

تحرير:محمد فتحي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

الأزهر

ثمَّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، تعامل مسلمي أستراليا تجاه ضحايا الحرائق التي نشبت في الغابات الأسترالية، وأسفرت عن مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية، إذ قال المرصد في بيانه، إن مجموعة من مسلمي أستراليا قطعوا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» حتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في الناحية الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات.

وأكد المرصد أن هذا الموقف الإنساني للمسلمين في أستراليا، يعدُّ تطبيقًا فعليًّا لتعاليم الإسلام، ونموذجًا أصيلًا للتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، ويقضي على الصورة المغلوطة التي تبثُّها بعض وسائل الإعلام الغربية لكراهية المسلمين.وفي وقت سابق، هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، خوفا من