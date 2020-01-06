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الأزهر عن تعامل مسلمي أستراليا تجاه الحرائق: نموذجًا أصيلًا للتعايش

تحرير:محمد فتحي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
الأزهر
الأزهر
ثمَّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، تعامل مسلمي أستراليا تجاه ضحايا الحرائق التي نشبت في الغابات الأسترالية، وأسفرت عن مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية، إذ قال المرصد في بيانه، إن مجموعة من مسلمي أستراليا قطعوا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» حتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في الناحية الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات.
وأكد المرصد أن هذا الموقف الإنساني للمسلمين في أستراليا، يعدُّ تطبيقًا فعليًّا لتعاليم الإسلام، ونموذجًا أصيلًا للتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، ويقضي على الصورة المغلوطة التي تبثُّها بعض وسائل الإعلام الغربية لكراهية المسلمين.وفي وقت سابق، هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، خوفا من
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
مجلس-النواب (2)

وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
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اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
احمد-الطيب (1)

الطيب: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا ومعالجتها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ قال الطيب، إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة.
حراق-غابات-الامازون (3)

آلاف من سكان أستراليا يهربون للشواطئ بسبب الحرائق

هرب آلاف من السائحين والسكان في جنوب شرقي أستراليا، اليوم الثلاثاء، خوفا من النيران التي أحاطت بهم، ولجأوا إلى الشواطئ والقوارب للنجاة بحياتهم. وذكرت السلطات الأسترالية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن النيران حاصرت 4 آلاف شخص في بلدة مالاكوتا وغيرها من البلدان الواقعة على امتداد 200 كيلومتر من الساحل الأسترالي، مضيفة أن بعض السكان ركبوا قواربهم هربا من الحرائق المستمرة منذ اندلاع الحريق قبل أشهر، فيما تعرضت العشرات من الممتلكات لأضرار.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

شيخ الأزهر والمفتي يهنئان البابا بعيد الميلاد

قدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية. وأكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
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