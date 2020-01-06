سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«دون خسائر أو إصابات».. هزة أرضية تضرب شمال الغردقة

تحرير:محمد فتحي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
هزة أرضية_ارشيفية
هزة أرضية_ارشيفية
أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا صباح اليوم الإثنين، قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 73 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة. وأضاف المعهد في بيانه، أن بيانات الهزة الأرضية قوتها بلغت 3.4 درجة على مقياس ريختر، كما بلغت قوتها في خط العرض 27.75 شمالًا، وخط الطول 34.28 شرقًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
يذكر أن الدكتور جاد محمد القاضي، قد قال في وقت سابق، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية مساء الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.وأوضح القاضي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13
اقرأ المزيد
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
مجلس-النواب (2)

وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
اقرأ المزيد من الأخبار
زلزال-في-الصين (3)

مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

أعلن مسؤولون في الفلبين مصرع طفلة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بعد أن ضرب زلزال قوي اليوم الأحد، بالقرب من مدينة "دافاو". وقال رئيس بلدية بلدة "ماتاناو" جنوبي البلاد فينسنت فرنانديز في تصريحات لإذاعة محلية أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام لقت حتفها جراء انهيار جدار عليها. من جهتها، قالت سلطات الطوارئ في الفلبين، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا في مقاطعة "دافاو ديل سور".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]