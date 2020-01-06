«دون خسائر أو إصابات».. هزة أرضية تضرب شمال الغردقة

تحرير:محمد فتحي ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

هزة أرضية_ارشيفية

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا صباح اليوم الإثنين، قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 73 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة. وأضاف المعهد في بيانه، أن بيانات الهزة الأرضية قوتها بلغت 3.4 درجة على مقياس ريختر، كما بلغت قوتها في خط العرض 27.75 شمالًا، وخط الطول 34.28 شرقًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

يذكر أن الدكتور جاد محمد القاضي، قد قال في وقت سابق، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية مساء الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.وأوضح القاضي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13