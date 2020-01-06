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لأنكم.. الناس أيها الشعراء!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
تعبيرية
تعبيرية
ماذا يفيد الشعر في عصر التكنولوجيا، بل ماذا يعني وجود الكلمة الشعرية في عصر الصورة بثقافتها الرائعة والمروعة، وقد أصبحت العواطف الإنسانية مهدرة تحت سنابك من لا عاطفة تنبض لديه، ولا يتململ قلبه ولا يخفق؟ وماذا يقول الشعراء والكمبيوتر قد صار قادرًا على تأليف الشعر، وممارسة الحب والزواج، شأنه في ذلك شأن أشياء كثيرة ومرعبة يؤلفها؟
بل.. هل يستطيع الشعر والشعراء الاحتفاظ بمقولة (الشعر ديوان العرب) في عصر كثرت فيه الأساليب وتكاثرت الوسائل، وأصبح جزءًا من «الميموري» أو ذاكرة الكمبيوتر، تستطيع أن تستوعب مليون بيت من الشعر في «سي دي» واحد، بل أكثر من ذلك أن كل أمهات الكتب وآباءها وكل المراجع والمصادر تأتي على
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تونس (2)

هل تراجع دور المثقف العربي في الانتفاضات الجماهيرية؟.. ملاحظات أولية

هل غاب المثقف في الانتفاضات العربية، ومراحل الانتقال السياسي، في تونس، ومصر، في الموجة الأولى، والسودان، ولبنان، والعراق في الموجة الثانية؟ هذا السؤال كثيرًا ما يثار، ويبدو أن مرجع ذلك الدور المؤثر الذي لعبته الجماعات الإسلامية السياسية -الإخوان والنهضة- والسلفيون في السيطرة على المشاهد السياسية، ووثوبهم إلى سدة السلطة، وفشلهم في إدارة شئون الدولة وأجهزتها لفقدانهم الكوادر السياسية والتكنوقراطية والبيروقراطية الكفوءة القادرة على تسيير الدولة والإدارة السياسية الفعالة للنظام السياسي، وسعيهم إلى تديين المجال العام السياسي، وتديين الدولة والنظام وفق منظوراتهم التأويلية السياسية الوضعية للإسلام.
الكرسي (2)

لكن أكثر المتشبثين بالكراسي لا يفقهون...!

لماذا كل هذا التشبث الرهيب بالكراسي؟ لماذا كل هذا الاقتتال من أجل المناصب؟ لماذا كل هذا الاستبسال في انتزاع المراكز؟ ألف لماذا... تلف خيوطها لمن ينظر حوله بدون عناء تحديق حواليك هنا وهناك في الإطار القطري وخارجه أيضًا.. لماذا لا يدرك هؤلاء أن الكرسي دوّار.. ولو كسر منه أصغر مسمار سينهار، وما أدراك ما الانهيار، فالكرسي لا يدوم لي أو لك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك..
معرض-الاسكندرية-للكتاب (3)

نفسي الأمَّارة بالشعر والحب!

مع أن الشعر ليس حماماتٍ نُطيِّرُها فوقَ السَّماء، ولا نايًا وريحَ صبا.. لكنَّهُ غضبٌ طالت أظافرُهُ.. ما أجبنَ الشِّعر إن لم يركبِ الغضبا، طبقا لنزار قباني، ومع أن قصائدنا بلا لون بلا طعمٍ بلا صوتِ، إذا لم تحمل المصباح من بيتٍ إلى بيتٍ! وإن لم يفهم البُسَطا معانيها فأولى أن نُذَرّيها ونخلدَ نحنُ للصمتِ، تناغما مع توصيف محمود درويش: ومع أنه فمُ الشُّعورِ.. وصرخةُ الرُّوحِ الكئيبْ كما يقول أبو القاسم الشابي، وإن أحسن بيت أنت قائله بيتٌ يقال إذا أنشدتَه صدقا للشاعر حسان بن ثابت..
كتابات-وخواطر (1)

صدقني.. أنت لا تحتاج إلى معجزة!

دعنا نتحاور فالحوار للإقناع وليس للإلزام.. ساعدني على توضيح رأيي.. اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت.. ولولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا.. انتبه لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. واعلم أن تكسيرك لمجاديفي لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.. فما يوجد يكفي الجميع..! والطريق يتسع للجميع
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