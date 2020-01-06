المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

جولدن جلوب

انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:" فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act. حصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy، أما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي ذهبت لبراين كوكس عن عمل Succession. وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيوني. وفاز توم هانكس