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المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
جولدن جلوب
جولدن جلوب
انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:" فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.
ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act. حصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy، أما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي ذهبت لبراين كوكس عن عمل Succession. وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيوني. وفاز توم هانكس
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الأحد.. تكريم لبلبة في ختام مهرجان «المهن التمثيلية»

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين. يشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.
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حق يوسف.. مروة قناوي تعلق على تجسيد ياسمين رئيس لشخصيتها

علقت مروة قناوي والدة الطفل يوسف الذي قتل برصاصة طائشة بميدان الحصري في 2017، على ما أعلنته الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها تقديم شخصيتها، بعدما كتبت على حسابها عبر توتيتر، قائلة عن والدة يوسف: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ماقابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".. وقالت مروة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ليس لدي معلومة عن العمل، لأن ياسمين لم تتواصل معي، وأعتقد إن ياسمين عندما كتبت كانت تقصد إنها تتمنى تقديم شخصيتي، وإذا كان هناك عملا يتم التحضير له، كان على تواصل معي صناع العمل، لأنهم بالتأكيد لن يكتبوا شيئا من وحي خيالهم".
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حصاد سينما 2019.. «الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادات

31 فيلمًا سينمائيًّا طرقت أبواب دور العرض طوال 356 يومًا، حقق بعضها نجاحًا كبيرًا بدعم إيرادات شباك التذاكر وسط منافسة قوية على مدار عام 2019، خاصة الأعياد والمناسبات العامة، وكانت السمة الأبرز ارتفاع الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، وتجاوزت أفلام حاجز الـ100 مليون جنيه وسط تنبؤات بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة منشودة من قبل المشاركين فى تلك الصناعة المهمة. أيام قلائل نودع بعدها عام 2019، ونستعرض خلال التقرير التالى أفضل الأعمال السينمائية التى حظيت بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.
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رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
جولدن-جلوب

تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
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Frozen 2 يحقق 900 مليون دولار في ثالث أسبوع من عرضه

نجح فيلم Frozen 2 الذي أنتجته شركة والت ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في ثالث أسبوع من عرضه، محققا نحو 900 مليون دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم قد واجه العديد من الانتقادات قبل عرضه، كون الحوار معقدا، والقصة ضعيفة، وكذلك الأغاني. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 130 مليون دولار، ليصبح بذلك ثامن أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم The Lion king الذي حقق في أول أيام عرضه ما يقرب من 192 مليون دولار.
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