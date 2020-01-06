المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب
تحرير:محمد عبد المنعم٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
جولدن جلوب
انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:"
فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة.
المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.
ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act.
حصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy، أما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي ذهبت لبراين كوكس عن عمل Succession. وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيوني.
وفاز توم هانكس
ذهبت جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة لـ باتريشا أركيت عن دورها في مسلسل The Act.
حصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما Judy، أما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي ذهبت لبراين كوكس عن عمل Succession. وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير أو عمل تلفزيوني.
وفاز توم هانكس بجائزة Cecil B. deMille الشرفية عن مجمل مسيرته الفنية على مدى 40 عاماً من العمل في هوليوود.
فاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن Once Upon a Time in Hollywood. وحصدت أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي عن أدائها لدور الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown.
حصد فيلم "1917" بجائزة أفضل فيلم درامي فى جوائز جولدن جلوب، وفاز الممثل خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره وأدائه في فيلم الجوكر.
وجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي كانت من نصيب -لورا ديرن في Marriage Story، وفيما فاز فيلم Missing Link كأفضل فيلم صور متحركة، وواصل Once Upon a Time in، حصد الجوائز في جولدن جلوب ليفوز بأفضل سيناريو ضمن جوائز جولدن جلوب.
حصد فليباج جائزة أفضل مسلسل كوميدي/غنائي، ضمن حفل توزيع الجوائز، وأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي/غنائي هي فيبي والر-بريدج، وأما جائزة أفضل مخرج ففاز بها سام منديس عن فيلم (1917)، وأفضل ممثلة في فيلم كوميدي/غنائي كانت لـ أوكوافينا (ذي فارويل)، وذهبت جائزة أفضل فيلم كوميدي - غنائي لـ Once Upon a Time in Hollywood، وأفضل ممثل في فيلم كوميدي - غنائي هو تارون إيجرتون في Rocketman .