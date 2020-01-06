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برلماني: السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر أصبحت مثالًا يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية بالحالة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى نجاح 8 مبادرات كان هدفها الحفاظ على صحة المصريين، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية 2015 وحتى الآن وفرت الكشف والعلاج المجاني للآلاف من المصريين، موضحًا أن هذه المبادرات لاقت المبادرات إشادات عالمية وكذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار"والتي بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال المبادرة 334339 عملية حتى 24 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة «إنت الأساس لصحة المرأة»، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، بالإضافة إلى اهتمامه بالنشئ من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
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نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
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وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، إذ حضر الجلسة الختامية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وكان الرئيس السيسي، قد أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى،
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السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.
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آمنة نصير: النقاب ليس من الدين الإسلامي بل تشريع يهودي

طالبت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية، إذ قالت إن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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