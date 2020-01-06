برلماني: السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

مجلس النواب

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر أصبحت مثالًا يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية بالحالة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى نجاح 8 مبادرات كان هدفها الحفاظ على صحة المصريين، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية 2015 وحتى الآن وفرت الكشف والعلاج المجاني للآلاف من المصريين، موضحًا أن هذه المبادرات لاقت المبادرات إشادات عالمية وكذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار"والتي بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال المبادرة 334339 عملية حتى 24 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة «إنت الأساس لصحة المرأة»، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، بالإضافة إلى اهتمامه بالنشئ من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية