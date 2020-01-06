رياضة

الأهلي يُقيد «كهربا» في القائمة الإفريقية

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
كهربا
كهربا
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط القلعة الحمراء في القائمة الإفريقية للفريق، وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية، علمًا بأن نادي القرن الإفريقي يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان محمود عبد المنعم «كهربا»، قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي «إف سي مصر» والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري.يشار إلى أن رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة 48
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الزمالك- وطنطا (2)

الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".
يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
ميدو

ميدو: العلم بات جزءًا مهمًا في كرة القدم

تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حلمه الأوروبي الذي أصر على تحقيقه منذ الصغر، كما وجه رسالة إلى الشباب، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة، استعدادًا لحفل الاتحاد الإفريقي. وقال ميدو: "سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر، وكرة القدم جزء كبير من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، محظوظين أننا أصبحنا نؤثر على البعض بسبب ما قدمناه في مشوارنا الكروي، والعلم الآن بات جزءًا مهمًا في كرة القدم، العلم يطور كل شئ".
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محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
عصام الحضري

عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
كهربا-الزمالك (1)

تعليق ساخر من صلاح عبدالله بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

علق الفنان صلاح عبد الله، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
وائل-جمعة

وائل جمعة لكهربا: «مبروك عودتك لبيتك»

علق وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على إعلان المارد الأحمر عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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