الأهلي يُقيد «كهربا» في القائمة الإفريقية

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

كهربا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط القلعة الحمراء في القائمة الإفريقية للفريق، وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية، علمًا بأن نادي القرن الإفريقي يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان محمود عبد المنعم «كهربا»، قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي «إف سي مصر» والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري.يشار إلى أن رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة 48

وكان محمود عبد المنعم «كهربا»، قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي «إف سي مصر» والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري.



يشار إلى أن رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، بعد الفوز على إف سي مصر، حيث قرر فايلر منح اللاعبين راحة يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يتوجه الفريق مباشرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



