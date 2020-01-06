جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر
تحرير:محمد مجلي
٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
جمارك السيارات_أرشيفية
قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
وأضاف مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بلغت بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و 757 مليون و 539 ألف جنيه.وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت مليار و171 مليون و 640 ألف جنيه، وبلغت الضرائب
وأضاف مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بلغت بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و 757 مليون و 539 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت مليار و171 مليون و 640 ألف جنيه، وبلغت الضرائب المحصلة عنها 132 مليون و 251 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 182 مليونا و 597 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 314 مليون و 849 ألف جنيه، موضحًا أن الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت 70 مليونا و 541 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن 895 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 958 مليون و 978 ألفا جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و 874 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالي 89 مليونا و 986 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 113 مليون و 860 ألف جنيه.