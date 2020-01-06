وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

مجلس النواب _ أرشيفية

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.

وقالت النائب إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي