وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان
تحرير:أحمد جاد
٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
مجلس النواب _ أرشيفية
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
وقالت النائب إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي
وقالت النائب إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ الآن لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية، ما جعل هناك عوارا دستوريًّا، فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية، ما خلق مشاكل عديدة، فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء وهو المفروض أنه يمثله والسلطة التنفيذية تختار مجلس الأمناء وتتحكم في صرف أموال مجلس الأمناء، وهي أموال الشعب ولا رقابة عليه ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة، وهم ممولو ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها وأصبحت تتبع بصوره واضحة أجهزة المدن ما خلق وضعا لا مثيل له.
وأضافت أن تشكيل مجالس الأمناء السابق قد انتهت فترته وقامت أجهزة المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء، تبدأ من 1/ 1/ 2020 وقواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الأمناء، وحيث إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار، مطالبة بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تتم الآن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.