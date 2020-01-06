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وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
مجلس النواب _ أرشيفية
مجلس النواب _ أرشيفية
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
وقالت النائب إن ذلك يخالف كل قواعد الشفافية والقانون والدستور، حيث إنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن الجديدة، وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
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مجلس-النواب (1)

نائب: يجب تحويل المستبعدين من معاش العجز إلى «تكافل»

تقدم الدكتور حسين غيته عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إعادة النظر في قرارات الاستبعاد من معاش العجز وتحويل المستبعدين إلى معاش تكافل وكرامة، قائلا إن العامل أو الموظف يستحق أخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنة 1975 و120/2014 وذلك في العجز الكلي، ويثبت بأصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.
انقطاع الكهرباء 15 ساعة البحيرة (9)

بيان عاجل بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

توجهت الدكتورة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة في القرى والنجوع على حياة المواطنين والأطفال، قائلة إن هناك كارثة تدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء، وهي صناديق الكهرباء والكابلات الكهربائية المكشوفة، وتزامنًا مع أنباء واردة من هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.
بطالة

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من البطالة

توجه صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، بطلب مناقشة عامة، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة، قائلا: "تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب".
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
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