ميدو: العلم بات جزءًا مهمًا في كرة القدم

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

ميدو

تحدث أحمد حسام "ميدو"، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حلمه الأوروبي الذي أصر على تحقيقه منذ الصغر، كما وجه رسالة إلى الشباب، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة، استعدادًا لحفل الاتحاد الإفريقي. وقال ميدو: "سعيد بوجودي هنا في أعرق الجامعات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، أرحب بالجميع في بلدي مصر، وكرة القدم جزء كبير من المجتمع المصري والأفريقي والعالمي، محظوظين أننا أصبحنا نؤثر على البعض بسبب ما قدمناه في مشوارنا الكروي، والعلم الآن بات جزءًا مهمًا في كرة القدم، العلم يطور كل شئ".

وواصل: "وقت تجربتي الاحترافية الأولى كانت الأمور صعبة جدًا بالنسبة لي، كنت أبلغ من العمر 16 عامًا، لم يكن قرار السفر سهلًا عليّ أو على عائلتي، الأمور الآن تغيرت وباتت أسهل، وكان لديّ حلم وإصرار كبير على تحقيق حلمي باللعب في أكبر أندية أوروبا".وأكمل: "في بعض الأوقات شعرت بالضعف، لكن في كل مرة كان يدفعني

وواصل: "وقت تجربتي الاحترافية الأولى كانت الأمور صعبة جدًا بالنسبة لي، كنت أبلغ من العمر 16 عامًا، لم يكن قرار السفر سهلًا عليّ أو على عائلتي، الأمور الآن تغيرت وباتت أسهل، وكان لديّ حلم وإصرار كبير على تحقيق حلمي باللعب في أكبر أندية أوروبا".



وأكمل: "في بعض الأوقات شعرت بالضعف، لكن في كل مرة كان يدفعني حلمي لإكمال المسيرة، ورسالتي للشباب دائمًا هي، إذا كان لديك حلم فعليك المواصلة والإصرار على تحقيقه، ثق في نفسك وفي قدراتك، ستحقق ما تريد يومًا ما".



كما علق ميدو، على المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي والتي يتنافس عليها الثلاثي صلاح، ماني، ومحرز، قائلآ: "الثلاثة يستحقوا التواجد ضمن القائمة النهائية، صلاح أثبت أن اللاعب العربي والأفريقي عندما يحصل على فرصة عادلة يستطيع إثبات قدراته وإمكانياته".

