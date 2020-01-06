نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

يوري دجوركاييف

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".

وأكمل يوري: "لقد لعبت في المملكة المتحدة وفي أمريكا، وكان عمري 38 عاماً عندما اعتزلت في أمريكا، وخلال هذه الـ38 سنة لم أفكر في نفسي، كنت خائفا أثناء لعبي في المباريات، وأدركت أنني كنت دائماً أسافر".وتحدث نجم منتخب فرنسا السابق عن نشأته قائلآ: "نشأت في عائلة تعاني من الحروب، وسافرنا من تركيا إلى لبنان

وأكمل يوري: "لقد لعبت في المملكة المتحدة وفي أمريكا، وكان عمري 38 عاماً عندما اعتزلت في أمريكا، وخلال هذه الـ38 سنة لم أفكر في نفسي، كنت خائفا أثناء لعبي في المباريات، وأدركت أنني كنت دائماً أسافر".



وتحدث نجم منتخب فرنسا السابق عن نشأته قائلآ: "نشأت في عائلة تعاني من الحروب، وسافرنا من تركيا إلى لبنان وسوريا وقرر أجدادي أن نذهب إلى مارسيليا بفرنسا، واسم دجوركاييف اسم مشهور لأنني لعبت في كأس العالم، لقد قررت أن أذهب لأمريكا لأبدأ حياة جديدة".



وعن سبب حضوره الندوة، قال: "سبب مجيئي إلى هنا هم أطفالي الذين هم طلبة، وعندما أفكر فيهم يجب أن أذهب للجامعات، وأن نتحدث مع الطلاب ونقول لهم حقائق عن أفريقيا، وعمري الآن 50 عاماً ولدي مسئولية بمؤسسة تابعة للفيفا".

