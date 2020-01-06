نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

مجلس النواب _ أرشيفية

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدي إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكي يستفيدوا من مبادرة البنك المركزي لتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدا أن البنك المركزي قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير