نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام
تحرير:أحمد جاد
٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
مجلس النواب _ أرشيفية
رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدي إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكي يستفيدوا من مبادرة البنك المركزي لتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدا أن البنك المركزي قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدي إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكي يستفيدوا من مبادرة البنك المركزي لتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدا أن البنك المركزي قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير العقاري.
وتابع: «مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع في دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك، الأمر الذي أدى لتقلص منتجات هذه المصانع، مما جعلنا نستوردها من الخارج».
وأكد أن آلاف الشباب كانوا يعملون في هذه المصانع، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وارتفاع الأسعار.