نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

مجلس النواب _ أرشيفية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر؛ مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها. وطالب عضو لجنة الصناعة،