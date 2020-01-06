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نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م
مجلس النواب _ أرشيفية
مجلس النواب _ أرشيفية
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر؛ مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها. وطالب عضو لجنة الصناعة،
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
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وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إنه تم الإفراج عن 10 آلاف و950 سيارة ركوب «ملاكي»، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغ 121 مليونا و 645 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه.
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التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وزارة-المالية

1700 موظف بالدولة جاهزون لتنفيذ موازنة البرامج

أكد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أشادت بالتجربة المصرية في تطبيق موازنات «البرامج والأداء»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، بما يرتقي بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
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نائب: يجب إخضاع التجارة الإلكترونية لمنظومة الضرائب

أكد طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
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