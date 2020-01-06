الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

جميعنا يعرف المقولة الشهيرة "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، فتناول التفاح بشكل يومي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعزز من فقدان الوزن أيضًا.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أهمية الفواكه

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".

تعتبر الفواكه مصدر غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى أنه غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، وتمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي اتباع نظام غذائي يحتوي على الفواكه، يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل السرطان