الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

جميعنا يعرف المقولة الشهيرة "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، فتناول التفاح بشكل يومي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعزز من فقدان الوزن أيضًا.
عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
تعتبر الفواكه مصدر غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى أنه غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، وتمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي اتباع نظام غذائي يحتوي على الفواكه، يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل السرطان
تعتبر الفواكه مصدر غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى أنه غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، وتمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي اتباع نظام غذائي يحتوي على الفواكه، يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل السرطان وأمراض القلب ومرض السكري، وفقًا لدراسة أجريت على الفوائد الصحية لمختلف أنواع الفواكه، كشفت النتائج أن الليمون أكثرهم صحة، ويتبعه الفراولة والبرتقال والجريب الفروت.
وعند اتباع نظام غذائي غني الفواكه، ما يلي بعض من النقاط الهامة التي يجب أن تضعها في الاعتبار:
-اختيار الفواكه الطبيعية: تحتوي على نسبة معقولة من مضادات الأكسدة، فوضحت بعض الدراسات أن الأنواع الطبيعية غنية بما يقرب من 20 إلى 40% من مضادات الأكسدة أكثر من الفواكه المصنوعة بشكل تقليدي.
- الغنية بالمغديات النباتية والدقيقة: هذه الأنواع تعمل كمضاد قوي للأكسدة.
-الفواكه الملونة أكثر فائدة: كل ما كانت الفواكه ملونة، يدل ذلك على وجود مستويات عالية من المغذيات النباتية، التي تساهم مع الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تتميز بها الفاكهة.
وما يلي بعض من الفواكه الصحية التي يجب ادراجها في نظامك الغذائي، لتحسين الوضع العام لصحتك:
1-الليمون
أوضحت بعض الدراسات أن مركب الفلافونويد الذي يوجد في الليمون وغيره من الفواكه الحمضية الأخرى، يتميز بخصائص مضادة للباكتيريا والسرطان، إضافة إلى الحماية من مرض السكري، كما تحتوي الفواكه الحمضية على مكونات نشطة تسمى بالمواد الكيميائية النباتية، التي تعتبر هامة بشكل كبير لصحة الجسم، فـ50 جرام من الليمون، غني بعناصر غذائية متنوعة، بما في ذلك الكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين C والكالسيوم والألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك، الليمون غني بحمض الفوليك وفيتامين A، B-6، و الثيامين و الريبوفلافين والنياسين.
2-التوت
وضح الباحثون أن التوت غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، جميعها تعمل على إبطاء نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم، كما يعتقد الباحثون أن الفواكه الغنية بالمغذيات النباتية، تعمل على تحفيز دفاعات الانزيمات، التي تعيق نمو الجذور الحرة.
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3-الرمان
يعتبر مصدر جيد بالمغذيات النباتية، ومن خلال بعض الأبحاث، وضحت النتائج أنها تحتوي من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف من مضادات الأكسدة، مقارنة بالشاي الأخضر، كما أثبتت بعض الدراسات أن الرمان يساعد في الحماية من السرطان، والتقليل من معدلات ضغط الدم والتحسين من معدلات الكوليسترول، والتعزيز من الوظائف الفكرية والإدراكية.
4-الجريب فروت
يحتوي الجريب فروت على مركبات تسمى البوليفينول، تساعد في الحفاظ على الصحة بشكل عام، كما أن جزء من هذا المركب يعمل كمضاد قوي للأكسدة، يساعد في الحماية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
5-التفاح
جميعنا يعرف المقولة الشهيرة "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، فتناول التفاح بشكل يومي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعزز من فقدان الوزن أيضًا، كما يحتوي على مركب هام يعرف بـ"البكتين"، يساعد في الحفاظ على باكتيريا القناة الهضمية.
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