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الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

جميعنا يعرف المقولة الشهيرة "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، فتناول التفاح بشكل يومي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويعزز من فقدان الوزن أيضًا.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أهمية الفواكه
أهمية الفواكه
عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
تعتبر الفواكه مصدر غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى أنه غني بمعدلات عالية من الألياف الغذائية، وتمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي اتباع نظام غذائي يحتوي على الفواكه، يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل السرطان
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اطعمة خالية من الجلوتين

الزيوت والبروتينات.. أطعمة خالية من الجلوتين

أصبح فقدان الوزن مثل هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث حول الأنظمة الغذائية المناسبة مع طبيعة الجسم، على سبيل المثال نظام الكيتو من أكثر الخطط الفعالة لفقدان الوزن، بدون أي آثار جانبية، كما يوجد نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الأطعمة التقليدية، إضافة إلى نظام غذائي خالي من الجلوتين، ولكي يكون نظام صحي متكامل، يوصي الخبراء بتناول بعض من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
منتجات-البان

أضف لبن الجمل لنظامك الغذائي.. يعزز من عملية الهضم

كل نوع من الطعام يمنح الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، فعلى سبيل المثال نتناول الخضراوات الورقية، للحصول على الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، ونحرص على إدراج الفواكه في نظامنا الغذائي، لمزيد من الفيتامينات التي تتميز بمضادات الأكسدة، لتوفير حماية من الجذور الحرة، وبالنسبة لمنتجات الألبان، فتعتبر من أهم المصادر التي تساعدنا في بناء جيد للعظام، ولكن هل تعلم أن ألبان الجمال مفيدة أيضًا؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
شوربة-الخيار (2)

ليست أسطورة.. الشوربة تشفيك من أمراض الملاريا

الشوربة من الأصناف المهمة خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الدفء كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في المصدر الذي تم تحضير الشوربة منها كالدجاج أو اللحم وحتى الكوارع. وركز مجموعة من الخبراء من كلية لندن الإمبراطورية على الخصائص الشفائية للشوربة والحساء، وذلك لأنه في كل منزل كانت تدعو الأمهات أبنائها إلى تناول الشوربة خاصة خلال المرض، ظنا منهن أن لديها قدرة شفائية مذهلة، وكان الأمر في البداية عبارة عن أسطورة، وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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اليوجا

اليوجا مفيدة للصغار.. تحافظ على القلب وتعزز المناعة

الرياضة بمختلف أنواعها ليست مفيدة فقط للبالغين، فهي أيضًا تقدم العديد من الفوائد للصغار، فبعض أنواع الرياضات تساعد على تنمية المهارات العقلية للطفل، إضافة إلى خلق قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، تحدثنا كثيرًا عن اليوجا وأهميتها، ولكن هل تعلم أنها مهمة أيضًا للأطفال؟ تساعد على تعلم المرونة والوعي، مع التعزيز من الجهاز المناعي، وعلى الجانب الآخر تعلم الأطفال بعض الصفات الهامة، مثل احترام الذات وزيادة الانتباه والتركيز، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
عصير الخيار

مكافحة السرطان وآلام المفاصل| فوائد عصير الخيار

تحتل الخضراوات مكانة كبيرة في الأنظمة الغذائية، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، بجانب الفوائد الأخرى التي تمدُّ الجسم بها، على سبيل المثال الخيار من أكثر الأطعمة التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، يحتوي على نسبة معقولة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم، إضافة إلى أنه يساعد في فقدان الوزن، ويمكن استهلاكه كاسناك صحي، ولكن هل تعلم أن عصير الخيار متعدد الفوائد أيضًا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "stylecraze".
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
اطعمة خالية من الجلوتين

الزيوت والبروتينات.. أطعمة خالية من الجلوتين

أصبح فقدان الوزن مثل هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث حول الأنظمة الغذائية المناسبة مع طبيعة الجسم، على سبيل المثال نظام الكيتو من أكثر الخطط الفعالة لفقدان الوزن، بدون أي آثار جانبية، كما يوجد نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الأطعمة التقليدية، إضافة إلى نظام غذائي خالي من الجلوتين، ولكي يكون نظام صحي متكامل، يوصي الخبراء بتناول بعض من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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