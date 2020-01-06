غالية بن علي تغني من كلمات صلاح جاهين في «قولوا لها»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

غالية بن علي

كشفت المطربة غالية بن علي عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها"، وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي.

وأضافت: "تشمل ألحاني نكهة من أغلبية الجهات التي زرتها.. مع موسيقيين مصريين رافقوني من أول مجيئي إلى مصر مثل أيمن مبروك وأيمن عصفور ومؤخرا علي شاكر العراقي- المصري وكريم حسام، وأيضًا لتكتمل حلقة الوصل، موسيقيون من العالم أحبوا موسيقانا و"شافوا نفسهم" فيها. View this post on Instagram ري