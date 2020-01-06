الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

طنطا - الزمالك

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".

وتابع سامي الشيشيني "ما فعله المدير الفني باتريس كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة، ونحن معه ونؤيده في أي قرار، لأنه كان يجب إراحة لاعبين ومنح الفرصة لعناصر أخرى، ونثق في كل اللاعبين، أقل لاعب في الزمالك ثمنه 18 مليون جنيه، ما يعني أنه نجم كبير".وحول فريق الزمالك تأخره أمام طنطا، لفوز ثمين بثلاثة أهداف

وتابع سامي الشيشيني "ما فعله المدير الفني باتريس كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة، ونحن معه ونؤيده في أي قرار، لأنه كان يجب إراحة لاعبين ومنح الفرصة لعناصر أخرى، ونثق في كل اللاعبين، أقل لاعب في الزمالك ثمنه 18 مليون جنيه، ما يعني أنه نجم كبير".



وحول فريق الزمالك تأخره أمام طنطا، لفوز ثمين بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

