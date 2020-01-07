أنفلونزا المعدة قد تكون معدية.. عالجها بخل التفاح

عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك كما هناك أطعمة يمكن تناولها

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

انفلونزا المعدة

تنتشر الفيروسات بأنواعها المختلفة في الشتاء خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، كما هناك نوع من البرد الذي يصيب المعدة "أنفلونزا المعدة" والذي يعتبر من أنواع نزلات البرد الشائعة. خلال هذا الموسم، تنتشر أنفلونزا المعدة بشكل كبير وقد تجد أنه من المفيد معرفة ما هي وماذا تفعل إذا أصبت بها أو عائلتك؟ يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تهدئة الأعراض كما أن الراحة الكافية من أفضل الطرق للتخلص من برد المعدة سريعا، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.

عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك، ولأن جهازك الهضمي سيكون مضطربا قليلا فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد التعافي من أنفلونزا المعدة. أنفلونزا المعدة مقابل التسمم الغذائي تشبه أعراض أنفلونزا