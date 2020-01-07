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أنفلونزا المعدة قد تكون معدية.. عالجها بخل التفاح

عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك كما هناك أطعمة يمكن تناولها
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
انفلونزا المعدة
انفلونزا المعدة
تنتشر الفيروسات بأنواعها المختلفة في الشتاء خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، كما هناك نوع من البرد الذي يصيب المعدة "أنفلونزا المعدة" والذي يعتبر من أنواع نزلات البرد الشائعة. خلال هذا الموسم، تنتشر أنفلونزا المعدة بشكل كبير وقد تجد أنه من المفيد معرفة ما هي وماذا تفعل إذا أصبت بها أو عائلتك؟ يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تهدئة الأعراض كما أن الراحة الكافية من أفضل الطرق للتخلص من برد المعدة سريعا، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك، ولأن جهازك الهضمي سيكون مضطربا قليلا فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد التعافي من أنفلونزا المعدة. أنفلونزا المعدة مقابل التسمم الغذائي تشبه أعراض أنفلونزا
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الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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«الهاند فري».. من الاستمتاع إلى الإصابة بطنين الأذن

أصبحت بعض السلوكيات في حياتنا كالإدمان، على سبيل المثال استخدام الإنترنت لفترة طويلة، أو الهاند فري، نجلس كل يوم بعد العودة إلى المنزل، ونضع سماعات الأذن، لنحصل على الاسترخاء المرجو، ولكن الأطباء لهم رأي آخر، إذ حذر العديد منهم من أن الاستخدام المستمر يؤدي إلى طنين الأذن، حيث تشعر وكأنك تسمع ضجيجًا، لذا ينصح بتجنب الاستخدام الدائم للهاند الفري، لأنه من المحتمل أن يؤدي أيضًا إلى ضعف السمع، مع استخدام بعض الأدوية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين -دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين- وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثارا جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
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اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
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بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
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مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت. ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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