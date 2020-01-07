أنفلونزا المعدة قد تكون معدية.. عالجها بخل التفاح

عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك كما هناك أطعمة يمكن تناولها
تنتشر الفيروسات بأنواعها المختلفة في الشتاء خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، كما هناك نوع من البرد الذي يصيب المعدة "أنفلونزا المعدة" والذي يعتبر من أنواع نزلات البرد الشائعة.
خلال هذا الموسم، تنتشر أنفلونزا المعدة بشكل كبير وقد تجد أنه من المفيد معرفة ما هي وماذا تفعل إذا أصبت بها أو عائلتك؟
يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تهدئة الأعراض كما أن الراحة الكافية من أفضل الطرق للتخلص من برد المعدة سريعا، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك، ولأن جهازك الهضمي سيكون مضطربا قليلا فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد التعافي من أنفلونزا المعدة.
أنفلونزا المعدة مقابل التسمم الغذائي
تشبه أعراض أنفلونزا
عندما تشعر بألم شديد فغالبا لن يكون لديك رغبة في تناول الطعام، ومع ذلك فمن المهم الحصول على التغذية السليمة لتخزين ما فقدته وتستعيد قوتك، ولأن جهازك الهضمي سيكون مضطربا قليلا فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد التعافي من أنفلونزا المعدة.
أنفلونزا المعدة مقابل التسمم الغذائي
تشبه أعراض أنفلونزا المعدة الأنواع الأخرى من البرد، ولكن هناك ما يميز برد المعدة كالإسهال، الحمى، آلام المفاصل والعضلات، وتشنجات المعدة، القيء، فقدان الشهية وخسارة الوزن، وهذه الأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض التسمم الغذائي، لذا ربما تكون غير قادر على معرفة السبب.
في حالة التسمم الغذائي، قد تتوقع بعض الأعراض الإضافية مثل الحرقة، التعب، والصداع، والتعرق الغزير، بالإضافة إلى العطش الشديد.
أسباب أنفلونزا المعدة
تحدث أنفلونزا المعدة بسبب الفيروسات، كما هناك أسباب أخرى مثل الفيروسات الغذائية وهي شائعة في الأطفال، حيث يؤثر هذا النوع على بطانات أنسجة الجهاز التنفسي والعينين والمسالك البولية والجهاز العصبي.
وهناك ما يسمى بـ النوروفيروس المسبب لأنفلونزا المعدة، حيث يهاجم الجهاز الهضمي وهو من أكثر الأنواع شيوعا، كما أن الفيروس العجلي سبب التهابات المعدة والأمعاء خاصة في الأطفال.
هل أنفلونزا المعدة معدية؟
نعم، إنها معدية، سواء من خلال الاتصال المباشر وغير المباشر مع الأشحاص الذي يحملون الفيروس أو من خلال الأسطح الحاملة للعدوى.
يمكن أن تبقى العدوى لما يزيد عن 3 أيام بعد أن تنتهي الأعراض، والأشهر التي تنتشر فيها أنفلونزا المعدة تتراوح ما بين نوفمبر وأبريل، لذا سيكون من المهم التركيز على النظافة الشخصية خلال تلك الفترة.
يوصى خبراء الصحة بتجنب المرض وانتشار العدوى من خلال الآتي:
- غسل اليدين بالماء الدافيء والصابون خاصة بعد استخدام الحمام أو عندما تكون مقابلا لشخص يحمل العدوى، حيث تتراوح فترة حضانة هذه الفيروسات ما بين 24 - 48 ساعة قبل ظهور الأعراض، لذا قد تتلامس مع مصاب ولا تظهر الأعراض على الفور.
- تجنب الماء والغذاء الملوث أو أي شيء له علاقة بشخص مصاب، كما عليك غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها.
- طهي اللحم والمأكولات البحرية جيدا، وذلك لأن النوروفيروس السبب في التسمم الغذائي.
- يجب تنظيف الأسطح الخارجية التي تتعرض لها بسائل مضاد للفيروسات أو الصابون والماء الدافيء، كما أن عصير الليمون أو النعناع أو زيت شجرة الشجرة من المنتجات الطبيعية المضادة للفيروسات والتي يمكن مزجها مه الماء في زجاجة رش والتنظيف بها يوميا.
كيف تتخلص من أنفلونزا المعدة؟
ولأن التهاب المعدة والأمعاء يحدث بسبب الفيروسات وليس البكتيريا والطفيليات، فإنها يحاول الوصول إلى جهاز المناعة، لذا عند إصابتك بأنفلونزا المعدة فإن الجفاف نتيجة خطيرة، ومن علاماته الجفاف والشعور بالعطش، بالإضافة إلى إجهاد العينين.
ماذا تأكل إذا كنت مصابا بانفلونزا المعدة؟
يمكن أن يساعد شاي الأعشاب في تخفيف الغثيان، كما أن النعناع والزنجبيل والبابونج من الخيارات الجيدة، وعند مزج خل التفاح مع الماء وتناوله، فيمكن أن يساعد في نهدئة المعدة.
عند استخدام القرفة أو الكمون أو الزنجبيل مع العسل، فإن له تأثير فعال على تخفيف الإسهال، كما أن الكركم له دور في التخلص من الالتهابات.