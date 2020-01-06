فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ماجي أنور تكشف عن لجنة تحكيم «فاتن حمامة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م
ماجي أنور
ماجي أنور
أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور عن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي المقام في لندن، اللجنة مكونة من الممثل البريطاني توم فيشر وصانع الأفلام البريطاني بول ريف والناقدة السينمائية الإيطالية إيزابيلا جولو والمخرج المصري خالد الحجر، والناقد السوداني خالد علي. وفتحت "ماجي" الباب أمام صناع الأفلام للمشاركة في المهرجان، وتحدثت في تصريحات صحفية عن الشروط الواجب توافرها في الأفلام وقالت إن المهرجان يستقبل جميع أنواع الأفلام سواء القصير أو الطويل أو الأفلام المتحركة.
كما أوضحت أن الفيلم القصير لا تزيد مدته على 30 دقيقة، وأكدت أن كل الأعمال يجب أن تكون إنتاج 2019، كما نوهت في النهاية إلى أن آخر ميعاد لترشح الأفلام سيكون يوم 10 فبراير المقبل. يذكر أن ماجي أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون
اقرأ المزيد
جولدن-جلوب

المصري رامي يوسف أفضل ممثل.. قائمة جوائز جولدن جلوب

انتهي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، وفاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، فيما جاءت باقي القائمة كالتالي:" فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة. المذيعة إلين دي جينريس تُكرّم في حفل جولدن جلوب بجائزة "Carol Burnett Award" لمساهماتها في المجال التليفزيوني وصناعة الترفيه، بعد أن حظي برنامجها "ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.
لبلبة

الأحد.. تكريم لبلبة في ختام مهرجان «المهن التمثيلية»

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين. يشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.
مروة- قناوي (2)

حق يوسف.. مروة قناوي تعلق على تجسيد ياسمين رئيس لشخصيتها

علقت مروة قناوي والدة الطفل يوسف الذي قتل برصاصة طائشة بميدان الحصري في 2017، على ما أعلنته الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها تقديم شخصيتها، بعدما كتبت على حسابها عبر توتيتر، قائلة عن والدة يوسف: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ماقابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".. وقالت مروة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ليس لدي معلومة عن العمل، لأن ياسمين لم تتواصل معي، وأعتقد إن ياسمين عندما كتبت كانت تقصد إنها تتمنى تقديم شخصيتي، وإذا كان هناك عملا يتم التحضير له، كان على تواصل معي صناع العمل، لأنهم بالتأكيد لن يكتبوا شيئا من وحي خيالهم".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]