ماجي أنور تكشف عن لجنة تحكيم «فاتن حمامة السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

ماجي أنور

أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور عن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي المقام في لندن، اللجنة مكونة من الممثل البريطاني توم فيشر وصانع الأفلام البريطاني بول ريف والناقدة السينمائية الإيطالية إيزابيلا جولو والمخرج المصري خالد الحجر، والناقد السوداني خالد علي. وفتحت "ماجي" الباب أمام صناع الأفلام للمشاركة في المهرجان، وتحدثت في تصريحات صحفية عن الشروط الواجب توافرها في الأفلام وقالت إن المهرجان يستقبل جميع أنواع الأفلام سواء القصير أو الطويل أو الأفلام المتحركة.

كما أوضحت أن الفيلم القصير لا تزيد مدته على 30 دقيقة، وأكدت أن كل الأعمال يجب أن تكون إنتاج 2019، كما نوهت في النهاية إلى أن آخر ميعاد لترشح الأفلام سيكون يوم 10 فبراير المقبل. يذكر أن ماجي أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون