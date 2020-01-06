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«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

تحرير:التحرير ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
أمطار_أرشيفية
أمطار_أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 15شبين الكوم 10 15طنطا 07 16دمنهور 09 16الإسكندرية 09 16مطروح 10 16السلوم 10 15سيوة 08 14بورسعيد 10 16دمياط
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مينائي- الإسكندرية (2)

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة بسبب عاصفة ترابية

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيء وذلك بعد أن ضربت المحافظة عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المحافظة، ما تسبب في إعلان محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
مجلس-النواب (3)

نائب عن منظومة الفاتورة الإلكترونية: تحد من التهرب الضريبي

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد االرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
مجلس-النواب (2)

وقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة في طلب إحاطة بالبرلمان

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنه 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
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طقس-بارد (1)

«رمال وأتربة».. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
طقس-بارد (1)

أمطار ورياح.. الأرصاد: انتظروا «96 ساعة» من الطقس السيئ

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، إذ ذكر بيان صادر عن الهيئة أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
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