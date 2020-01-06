«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

تحرير:التحرير ٠٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 15شبين الكوم 10 15طنطا 07 16دمنهور 09 16الإسكندرية 09 16مطروح 10 16السلوم 10 15سيوة 08 14بورسعيد 10 16دمياط