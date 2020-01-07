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الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

وفقًا لعديد من الدراسات: جيل الألفية شاهد ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم المرتفع، ومرض السكري من النوع الثاني والمعدلات العالية من الكوليسترول.
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
مشكلات مرضية
مشكلات مرضية
في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
كما ذكرنا مسبقًا جيل الألفية بين فترتي 1980-1990، تعرض للعديد من الأمراض المزمنة، وبالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذه الظاهرة، تصيب الأمراض الصغار والكبار وليس فئة محددة، وما يلي بعض من هذه الحالات المرضية: 1-مرض السكري من النوع الثاني وفقًا لعديد من الدراسات والتقارير المتنوعة: جيل الألفية شاهد
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