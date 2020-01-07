الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

وفقًا لعديد من الدراسات: جيل الألفية شاهد ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم المرتفع، ومرض السكري من النوع الثاني والمعدلات العالية من الكوليسترول.
في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
كما ذكرنا مسبقًا جيل الألفية بين فترتي 1980-1990، تعرض للعديد من الأمراض المزمنة، وبالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذه الظاهرة، تصيب الأمراض الصغار والكبار وليس فئة محددة، وما يلي بعض من هذه الحالات المرضية:
1-مرض السكري من النوع الثاني
وفقًا لعديد من الدراسات والتقارير المتنوعة: جيل الألفية شاهد
كما ذكرنا مسبقًا جيل الألفية بين فترتي 1980-1990، تعرض للعديد من الأمراض المزمنة، وبالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذه الظاهرة، تصيب الأمراض الصغار والكبار وليس فئة محددة، وما يلي بعض من هذه الحالات المرضية:
1-مرض السكري من النوع الثاني
وفقًا لعديد من الدراسات والتقارير المتنوعة: جيل الألفية شاهد ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم المرتفع، ومرض السكري من النوع الثاني والمعدلات العالية من الكوليسترول والنيكوتين، وذلك وفقًا للفئة العمرية.
2-اضطرابات الاستخدام المستمر للتبغ
مازال التبغ من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الموت، والإعاقة والأمراض الأخرى في كثير من البلاد، فوفقًا لمركز الوقاية والسيطرة على المرض، كان من المؤكد أن يكون جيل الألفية قادرًا على التوقف عن التدخين، بسبب ارتفاع عدد الوفيات والمشكلات الصحية الأخرى الناتجة عن هذه العادة السيئة.
3-ارتفاع معدلات الكوليسترول
حتى عندما تتمتع بمظهر صحي ولائق، يجب الانتباه جيدًا لصحة قلبك بداية من فترة العشرينات، وذلك لأن العديد من الدراسات نوهت بخطورة الإصابة بمعدلات مرتفعة من الكوليسترول الضار في سن صغير، وعند القيام بالفحص الدوري، يساعد ذلك في منع ارتفاع الحالة في المراحل اللاحقة من الحياة.
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4-مرض كرون والتهاب القولون
كلًا منهما من أمراض الأمعاء الالتهابية، تؤدي هذه الحالات المرضية إلى آلام والتهابات بالجهاز الهضمي، وعلى عكس داء كرون، التهاب القولون يرتبط باستجابة الجهاز المناعي بشكل كبير، يمكنك توفير وقاية كاملة من أمراض المعدة، خلال تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من التوابل ومنتجات الألبان، مع استهلاك الألياف الغذائية وتناول قدر كافٍ من الماء.
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5-الاكتئاب
يعتبر من أكثر الأمراض النفسية التي انتشرت بين صغار جيل الألفية، بمعدل يصل إلى 40%، فيوجد عدد كبير من السكان يعانوا من القاتل الصامت "الاكتئاب"، تتمثل الأعراض في الشعور بالعزلة وتغير الحالة المزاجية، إضافة إلى فقد المتعة بكل شيء وزيادة أو قلة الوزن، مع زيادة أو قلة عدد ساعات النوم، لذا لابد من الذهاب لمعالج نفسي، للتعامل مع المشكلة بشكل سليم، للحفاظ على الصحة النفسية، والبعد عن الأفكار السلبية مثل الانتحار.
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6-ارتفاع ضغط الدم
يعرف أيضًا بفرط الضغط، ويؤدي إلى زيادة خطورة التعرض للسكتات القلبية والقصور القلبي وبعض من المشكلات الصحية، التي تترك دون معالجة، فضغط الدم الطبيعي يتمثل في 120/80، إذا زاد أو قل عن هذا المعدل، لابد من الذهاب للطبيب على الفور.
7-الحالات الذهانية
يشير هذا المصطلح إلى الأمراض أو الاضطرابات العقلية، كما تعتبر اضطرابات نفسية، ناتجة عن بعض العادات، تسبب تفكير وتصورات غير طبيعية، ومن أكثر الأمراض العقلية الشائعة: الشيزوفرينيا واضطراب فصامي عاطفي واضطراب وهمي.
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